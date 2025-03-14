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經濟

九倉全年基礎盈利28億 遜預期 吳天海：葵涌建新物流中心 斥資最多60億

【明報專訊】九倉（0004）去年基礎淨盈利跌22%至27.98億元，遜預期近40億水平，若計入投資物業重估減值及非現金項目，則由2023年獲利9.45億元轉為虧損32.24億元。第二次中期息派0.2元，全年派息0.4元。主席吳天海指出，部分國際船公司重組航運路線令香港成「輸家」，但集團同時看好本地分銷及跨境電商需求，並正於葵涌碼頭興建全新物流中心，首次披露投資額介乎50億至60億元。

明報記者 黃志偉

九倉去年收入按年減少36%至121.15億元，按收入分部，投資物業收入跌4%（見表），營業盈利減少6%至30.26億元，受內地商場及寫字樓租金偏軟影響。發展物業收入大跌74%，營業盈利降61%至4.66億元，但杭州項目落成推動毛利率達21%。投資營業盈利亦因股息收入減少，按年降7%至18.97億元。

國際船公司調整航線 港成輸家

期內，九倉旗下現代貨箱碼頭於香港的吞吐量跌6%，深圳則增長11%。空運貨站受電子商貿帶動，貨運量增24%至200萬噸。吳天海表示，香港港口面對鄰近競爭及地緣政治影響，今年2月起部分國際船公司調整航線，「重組過程中香港是一個輸家，鄰近港口是贏家」。他續稱，今年香港港口吞吐量或難維持去年水平，「希望能夠勉強保到啦，但暫時睇我未感樂觀」。不過，他認為中國與美國以外地區的貿易增長，雖短期內未能填補西方市場空缺，但長遠看或可彌補，並強調香港作為港口仍具價值，現時貨櫃吞吐量「絕對唔係一個細數字」。

與此同時，九倉看好本地分銷和跨境電子商貿需求，正在葵涌碼頭興建物流中心。吳天海表示，相關決定是基於供需研究，而市場現有物流設施可分兩類，一類規模大但落成已久，「三四十年前起的物流中心，但科技、人客已經有好大轉變。我哋以全新姿勢出現，競爭力比佢哋強」。另一類是較新但地點不及九倉，「地點沒我哋好，不是在貨櫃碼頭，或者面積較細，雖然佢哋新啲，但競爭力不夠我哋強」。他強調，九倉的競爭優勢在於毋須補地價，「地始終是重要成本因素，而我哋唔需要補地價，正正亦是我哋競爭優勢」。

毋須補地價成競爭優勢

該物流中心總面積40萬平方米（約430萬方呎），形容不是「小投資」，但經評估後是值得的。他稱目前地基工程已完成，正審核上蓋工程合約，目標2027年上半年竣工。早於2023年屋宇署批出的圖則，已顯示九倉計劃將葵涌2號貨櫃碼頭改建為物流中心，而吳於昨日業績會上首次披露具體投資額及進度。

相關字詞﹕全年業績 航運 吳天海 九倉

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