南首單日沽6伙 特色戶實呎2.9萬破頂

項目昨以招標推售8伙特色戶，其中1伙兩房頂層連平台「天際特色戶」，實用358方呎，成交價1038.8萬元，呎價逾2.9萬元，創項目做價及呎價新高。另有兩伙1房及1伙兩房連平台特色戶，實用由221至304方呎，成交價由464.98萬至656萬元，呎價20,881至21,579元。此外，同日亦售出2伙1房標準戶，成交價542.24萬至567.82萬元，呎價20,618至21,673元。南首本月內累售228伙，佔全盤313伙約73%，套現約11.9億元。

天璽‧海第2A期快登場涉43伙

最近頻頻推盤的新地（0016），除YOHO WEST PARKSIDE今日展開第三輪銷售、涉108伙外，今日將公布啟德跑道區天璽‧海第2A期的銷售部署，意味樓盤即將登場。項目去年10月已獲批預售，涉43伙，樓花期約8個月。

另同區華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，連沽兩伙兩房戶，共吸金逾2600萬元，包括5座9樓B室，實用567方呎，成交價1442.35萬元、實呎逾2.5萬元。

至於新世界（0017）牽頭的同區柏蔚森II，更新第2號價單，由周日起至4月30日期間購買指定21伙單位，可獲贈額外4%折扣。

市場估計，本周末兩日將有近300伙一手單位推售，其中樓花期長約16個月、萬科香港發展的大埔馬窩上然1期，周六首輪開售228伙，為銷售單位最多的新盤。項目自上周五起接受收票，截至昨晚8時，6日暫收逾6600票，超額近28倍，今晚8時截票。

另由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，最新再沽出3伙、吸金逾7900萬元，單位為JESSVILLE Tower，實用1358及1431方呎、3房連書房或4房間隔，全部連車位，作價約2485萬至約2825萬元、實呎介乎1.74萬至2.08萬元。