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經濟

香港地產

太古廣場全層185萬租出呎租110元 原蘇富比租用

【明報專訊】核心區商廈租賃市道似有好轉迹象，繼早前有基金以每呎約120元租用中環新商廈The Henderson後，市場消息稱，太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場一座獲租戶以月租185萬元，租用前拍賣行蘇富比（Sotheby's）藝術空間及辦公室總部，涉約1.67萬方呎樓面，呎租約110元水平，蘇富比2020年12月以月租約181萬元、呎租約108元承租，即租金微升約2%。翻查資料，該廈對上一宗呎租較高水平個案，要追溯至2023年6月，當時一個高層1756方呎單位，以呎租近120元租出。資料顯示，上述全層單位原由蘇富比租用，作展覽及辦公室總部，在新冠疫情期間，藝術空間曾轉為拍賣廳。2022年蘇富比決定，將展覽空間遷到中環另一核心地段遮打大廈，辦公室總部則轉至太古地產旗下另新商廈、位於灣仔皇后大道東太古廣場六座，兩者同於去年啟用。

另灣仔海港中心破3年悶局，上月底位於中高層07至08室，面積3140方呎，以5000萬元易手，呎價約1.59萬元。原業主2006年5月以2198萬元購入，持貨近19年，帳賺約2802萬元或1.27倍。該廈對上一宗買賣成交已是2022年1月，中高層全層以約3.31億元易手，面積約1.6萬方呎，呎價約2.07萬元。

海港中心破3年悶局 中高層5000萬沽

由資深投資者羅守輝持有尖沙嘴漆咸道南115號達成商業大廈一籃子物業，最新以1200萬元沽出1及3樓全層，總面積約3970方呎，呎價約3023元。羅氏等2017年以逾6864萬購入該廈6層樓面，連同最新售出的兩層，目前已售出3層，套現1855.5萬元。此外，世邦魏理仕獲銀主委託獨家代理出售，尚翹峰一籃子商舖物業，意向價1.15億元，以面積約1.47萬方呎計，呎價約7777元。資料顯示，上述物業原由鄧成波家族持有，該家族2017年以約3.2億元購入，以意向價計即較8年前低約2.05億元或64%。

相關字詞﹕商廈租賃 鄧成波家族 羅守輝 海港中心 蘇富比 太古廣場一座

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