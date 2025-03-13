太古廣場全層185萬租出呎租110元 原蘇富比租用

另灣仔海港中心破3年悶局，上月底位於中高層07至08室，面積3140方呎，以5000萬元易手，呎價約1.59萬元。原業主2006年5月以2198萬元購入，持貨近19年，帳賺約2802萬元或1.27倍。該廈對上一宗買賣成交已是2022年1月，中高層全層以約3.31億元易手，面積約1.6萬方呎，呎價約2.07萬元。

海港中心破3年悶局 中高層5000萬沽

由資深投資者羅守輝持有尖沙嘴漆咸道南115號達成商業大廈一籃子物業，最新以1200萬元沽出1及3樓全層，總面積約3970方呎，呎價約3023元。羅氏等2017年以逾6864萬購入該廈6層樓面，連同最新售出的兩層，目前已售出3層，套現1855.5萬元。此外，世邦魏理仕獲銀主委託獨家代理出售，尚翹峰一籃子商舖物業，意向價1.15億元，以面積約1.47萬方呎計，呎價約7777元。資料顯示，上述物業原由鄧成波家族持有，該家族2017年以約3.2億元購入，以意向價計即較8年前低約2.05億元或64%。