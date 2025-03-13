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經濟

香港地產

太古城複式2600萬沽 實呎重上兩萬 屋苑近3年最大宗 原業主持貨29年賺逾1倍

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布後，加上新春後踏入傳統樓市旺季，部分屋苑交投稍見回升，其中「樓市探熱針」、十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄8宗二手成交，較上月同期多出1倍，而位於美菊閣一個頂層連天台複式戶，以2600萬元、實呎20,313元售出，成交價為屋苑近3年新高，呎價則為近5個月首度重上兩萬元大關。

明報記者 林尚民

中原地產高級區域營業董事張光耀表示，預算案後樓市氣氛明顯轉好，買家入市信心增，太古城3月至今已暫錄8宗成交，較上月同期增約1倍，平均實呎16,150元；上月全月該屋苑則錄19宗成交，平均實呎14,075元。本月屋苑平均呎價暫回升，主要與兩個複式單位呎價均約兩萬元有關。張又稱，其中美菊閣頂層連天台複式戶，實用1280方呎，3房1套連儲物室間隔，最新以2600萬元易手，實呎20,313元。是次成交價創屋苑自2022年7月後新高，呎價是相隔5個多月以來首重上2萬元大關。原業主1996年1290萬元購入，持貨約29年，帳面獲利1310萬元或逾1倍。

天寰4房2750萬沽 7年實蝕四成半

事實上，太古城連天台複式戶供應罕有，故過往做價甚高，其中春櫻閣頂層實用1277方呎連天台戶，間隔與現時出售單位相若，2020年時曾以4030萬元售出，實呎逾3.15萬元，成交價、呎價至今仍是屋苑最高紀錄。此外，早在2016年，當時仍未成為視帝的藝人馬國明以1960萬元購入金楓閣頂層複式3房1套單位，實用1046方呎，實呎18,738元。此外，中原地產分行區域營業經理鄭俊輝表示，柴灣居屋康翠臺3座中層K室，實用面積508方呎，兩房間隔，望開揚山景，以350萬元未補價成交，實呎6890元。原業主1985年29.7萬元一手購入，持貨約40年，帳面獲利320.3萬元，單位升值約10.8倍。

牛津道1號雙號屋1.45億易手

不過，啟德屋苑再錄二手勁蝕個案，市場消息稱，天寰天海匯1座高層A室，實用1190方呎，4房雙套間隔，以2750萬元易手，實呎23,109元。原業主2018年6月約4534萬元一手購入，持貨近7年帳面蝕讓約1784萬元或39%，若連使費料實蝕逾2000萬元或44%，料為屋苑最大宗蝕讓個案。豪宅買賣方面，資料顯示，九龍塘牛津道1號雙號屋，上月以1.45億元易手，物業實用4913方呎，6房6套間隔，連618方呎花園，實呎29,514元。原業主2018年以1.44億元購入，持貨7年，現帳面獲利100萬元，連使費料實蝕約800萬元或約6%。該物業2012年以1.68萬元一手售出，現成交價較13年前還要低14%。

相關字詞﹕康翠臺 牛津道1號 蝕讓成交 天寰 二手成交 太古城

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