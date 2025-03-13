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經濟
2025年3月13日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
國泰去年多賺1%勝預期 派息增 快運轉蝕4億 下半年客運收益率續跌
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北水力撐 恒指跌幅收窄至181點
AI概念熱炒 越疆上市不足3月飈1.75倍
平安好醫生去年轉賺8143萬人幣
台積電傳邀4晶片商合營英特爾廠
內地電動車阿維塔擬港上市集78億 長安華為寧德時代為投資者 外媒：最快下半年遞表
陳茂波料港今年IPO 最多增至1560億
富衛去年新業務價值升13.5% 港澳表現佳
環聯：金融機構審批貸款態度審慎
財庫局：「裕澤香江」高峰論壇本月底舉行
阿里巴巴蔡崇信：AI提升生產力 釋78萬億商機
361度去年多賺兩成 末期息減28%
星展冀港財富管理收入3年倍增
美上月核心CPI升3.1% 近4年低 通脹遜預期 今年減息3次概率逾六成
沃爾瑪遭商務部等約談 擬向中國供應商壓價
瑞典電池製造商Northvolt申破產
張兆聰：中國建築異動 似向上突破
港元定存中銀7日年利率見8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：波司登料4.1元有承接
劉思明：港股主題股走勢分化 成低吸啟示
周顯：港「打工皇帝」年薪遠遜國際
湯文亮：戶戶送敗於市場
太古城複式2600萬沽 實呎重上兩萬 屋苑近3年最大宗 原業主持貨29年賺逾1倍
華蘭花園兩房月租逼兩萬 屋苑3年新高
太古廣場全層185萬租出呎租110元 原蘇富比租用
南首單日沽6伙 特色戶實呎2.9萬破頂
C.C. Lodge3房1775萬入場 實呎1.73萬起
首程控股康雨：內地停車場業務伙DeepSeek提質增效
看好內地機械人產業 現似10年前新能源車
劉思明：港股主題股走勢分化 成低吸啟示
【明報專訊】美國貿易戰引發市場對全球經濟前景憂慮，港股難以獨善其身，恒指連跌4日。港股進入調整期，資金也重新佈局，主題股走勢逐步出現分化，為投資者低吸提供啟示。
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