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經濟

星展冀港財富管理收入3年倍增

【明報專訊】星展香港去年財富管理收入按年上升34%，星展香港零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，今年開局仍然良好，目標至2027年底財富管理收入較2024年底增長1倍，客戶和資產管理總值（AUM）有50%增長，該行今年擬增聘15%至20%零售銀行銷售人員。

去年跨境客戶佔零售業務收入一半

毛安杰表示，去年財富管理和保險業務收入，明顯受跨境客戶增長帶動，去年跨境客戶佔該行零售業務收入約50%，較2019年的20%佔比明顯增加。他認為內地客戶來港開戶有結構轉變，內地房地產市場疲弱、儲蓄大幅增加，早前美國、日本股市表現理想，增加他們到境外開戶以多元化投資的需求，香港作為國際金融中心，能夠滿足尋求多元化投資的客戶需求。

近期香港和內地股市表現更為理想，不過毛安杰認為內地人仍有需求在港部署資金，以便當離岸市場一旦出現投資機會時可快速跟進。此外，保險亦是吸引跨境客戶來港開戶的因素，毛安杰指去年40%新增跨境客戶首個購買的產品便是保險，指香港有吸引的保單產品和良好的醫療服務，不論危疾和儲蓄均能吸引跨境客戶。去年保險業務佔該行財富管理收入20%，呈增長趨勢。

至於按揭、信用卡等消費金融業務，毛安杰指今年仍有一定壓力，現時實際按息為3厘至4厘，一旦市場利率上升，按揭業務利潤甚微；另外，本港破產呈請個案高企，不良貸款及延遲還款有上升趨勢，該行將繼續審慎審批按揭貸款。

相關字詞﹕星展 零售銀行

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