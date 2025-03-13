財庫局：「裕澤香江」高峰論壇本月底舉行

【明報專訊】財經事務及庫務局發網誌表示，香港將於3月26日迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇，主題定為「香港——為全球，向世界」，論壇將雲集全球頂尖領袖、家族辦公室掌舵人與創新先驅，一同就科技與人工智能、慈善傳承，以及工藝傳承與文化創新等議題分享意見。財庫局續稱，「裕澤香江」論壇舉行的那個星期定位為香港「財富與投資盛薈周」，因有多個國際頂級峰會將於本港舉行。
優化稅制方案明年交立會審議
財庫局指出，3月24日由米爾肯研究院（Milken Institute）舉辦的全球投資峰會（Global Investors' Symposium），將率先拉開帷幕，緊接其後則有匯豐全球投資峰會，以及彭博家族辦公室峰會。
另外，世界經濟論壇亦會主辦以可持續發展為主題的活動。財庫局稱，多個峰會和活動，將匯聚全球家族辦公室、投資者以及企業家，共同探討財富管理和環球投資的新機遇。
財庫局表示，已就優化優惠稅制的措施完成業界諮詢，預期將於今年內制訂具體方案，並於明年把建議提交立法會審議，若獲得通過，措施將可於2025至2026財政年度起生效。
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