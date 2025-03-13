內地電動車阿維塔擬港上市集78億 長安華為寧德時代為投資者 外媒：最快下半年遞表

明報記者 邱潤青

資料顯示，阿維塔科技成立於2018年。2021年，長安引入華為及寧德時代為投資者，分別負責阿維塔科技的整車研發智造、智能汽車解決方案和智慧能源生態領域。公司去年12月完成一輪逾110億元人民幣的私募融資，投資者包括長安汽車及重慶安譽股權投資基金等。而早在去年9月，長安就曾透露阿維塔科技將獨立市場化運作，並計劃獨立上市。值得注意的是，阿維塔科技已邀請影帝梁朝偉出任其品牌全球代言人，市傳或於今年5月在港推出「阿維塔07」等車型。

儲能電池供應商雙登再入表

另外，內地通信及大數據中心儲能業務供應商雙登集團昨日第二次在港交所遞表申請上市，中金（3908）、華泰國際及建銀國際為聯席保薦人。據初步招股資料顯示，集團專注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。初步上市文件引述弗若斯特沙利文資料，以新增裝機容量計算，集團於2023年在全球儲能電池供應商中排名第十，市場份額達到3.4%。2024年全年，集團錄得收入44.99億元（人民幣，下同），按年升5.6%；純利則按年降8.3%至3.53億元。

據彭博社報道，已於今年1月完成新一輪約1.1億美元融資的美國人工智能藥物初創企業英矽智能（Insilico）正考慮重啟香港IPO計劃，預計將以超過10億美元的估值申請上市，而該公司曾分別於2023年6月及去年3月兩次向聯交所提交上市申請。

美初創藥企英矽智能研港IPO

英矽智能行政總裁Alex Zhavoronkov強調，會將香港作為上市首選目的地，不過現階段公司收入健康且資本充足，並無資金壓力。

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