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經濟

北水力撐 恒指跌幅收窄至181點

【明報專訊】衰退憂慮困擾環球股市，投資者風胃納續縮，加上歐盟公布推出反制美國25%鋼鋁關稅措施，拖累恒指午後一度挫逾400點，收市跌幅收窄至不足200點，連續第四天下跌，成交減少至2784億元。但北水淨流入逾262億元，創史上第三高。科技股跌幅全面，小鵬（9868）勁升9%，重返「紅底」後倒跌。

北水淨流入262億 歷來第三多

美股連跌兩日，恒指昨高開77點最多曾升179點，但24,000點前沽壓明顯增加，大市亦反覆向下。歐盟本港時間午後公布推出反制美國關稅措施，大市跌幅擴大至最多418點。恒指全日跌181點或0.8%，收報23,600點。國指跌73%或0.8%，收報8682點，科指跌121點或2%，收報5845點。

北水轉淨流入262.12億元，創史上第三高，資金主力掃指數ETF，盈富基金（2800）、恒生國指ETF（2828）分別錄82.8及13.8億元淨流入。個股方面，小米吸資16.9億元，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）亦分被淨流入13.4億元及11.57億元。淨流出方面，昨倒跌的小鵬汽車錄得2.6億元淨流出。

科技指數跑輸大市，除阿里巴巴逆市升0.9%外，「TMXJ」齊跌，拖累大市跌114點，創52周高的快手（1024）收市偏軟，阿里健康（0241）及京東健康（6618）分別跌6%及逾4%。之前熱炒的人工智能（AI）概念股聯想（0992）跌7%，為跌幅最大藍籌；內需股普遍跌，華潤啤酒（0291）、百威（1876）跌3%及2%，李寧（2331）跌2.6%。

汽車股個別發展，小鵬「紅底股」得而復失，與理想汽車（2015）齊倒跌。有內媒報道指蔚來（9866）多個部門裁員，股價曾升近一成，收市仍升逾半成；比亞迪（1211）、吉利（0175）齊升逾1%。燃氣股成逆市奇葩，新奧能源（2688）升4.4%，是升幅最大藍籌，華潤燃氣（1193）亦升2%；金價重上2900美元以上，紫金（2899）、招金（1818）齊揚逾3.5%。

分析：留意內地政策AI消息

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市雖然下跌，但整體氣氛未算太差，尤其北水大手買入權重股，恒指難以大跌，他承認港股之前累積升幅大，後市要再上還是要靠政策及AI方面有否新突破，但如果無特別差的消息，恒指應該可以23,000點至24,000點徘徊。

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