Belgravia Place II 高層享開揚都會景

明報記者 江俊洋

攝影 賴俊傑

Belgravia Place系列分兩期發展，總共提供962伙，最新一期、現正銷售的Belgravia Place II則提供248伙，樓花期長約17個月，預料明年8月落成，標準戶型由1房至3房，實用面積介乎224至518方呎，亦設兩伙實用面積分別352及807方呎、頂層連天台或平台特色戶，惟未有如第1期般提供開放式單位。

提供248伙 主打兩三房戶

Belgravia Place II所處位置與對上一期不同，單位景觀亦有分別；其中向東至東南一帶單位，主要是望項目內園泳池及樓景，向西至西北單位則面向南昌街，中高層單位可享較開揚的九龍都會景觀。

樓層高度3.5米 收納空間不俗

至於今期主打的兩房及三房單位，合共佔約70%。發展商特意向公眾展示以上兩款無改動戶型的示範單位，當中兩房示範單位參照第2座23樓08室搭建，實用面積351方呎，擁有約3.5米樓層高度，而近開放式廚房及玄關的部分天花位置，配備儲物位置，惟收納時需要使用安全梯，大門玄關亦有嵌入式鞋櫃。

長方形大廳外連「三合一」露台，提高室內採光度；兩個房間分佈於大廳左右兩側，可節省走廊空間，房內均配備落地玻璃幕牆，與露台同向，料享有遠山景。

另一個示範單位以第2座23樓02室為藍本，實用面積518方呎3房1套連儲物室設計，同樣備有約3.5米高樓層高度；大廳間隔四正，容易擺放梳化家具，廳內一隅配備開放式廚房，設有曲尺備餐枱面，交樓標準是附送Mia Cucina氣體煮食爐、西門子抽油煙機、洗碗機等，洗衣乾衣機則設於露台。

主人套房配曲尺玻璃幕牆

主人套房開則修長，配有曲尺玻璃幕牆，向西南，前臨大單邊、較為開揚的市區景色，成為單位一大亮點，其中02室擁有今期較為優質的景觀，高層有機會遠眺海景。

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