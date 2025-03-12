上然周六首輪價單賣228伙

5日累收逾5350票 超額22倍

上然1期首輪銷售可大致分為A、B兩組，每名買家於各組最多可遞交兩份意向登記，每個登記須附一張價值10萬元本票或支票；開售當日由A組率先揀樓，其中A1組須購買2至8伙，最少1伙須為指定3房或4房戶，方可揀選1伙開放式單位；B組為散客時段，最多可購8伙。

上然1期的新價單，涵蓋開放式至4房戶，以最高16%折扣計，折實價264.1萬元起；當中15伙折實價低於400萬元；發展商表示，新價單因應樓層坐向、景觀有所調整，屬原價加推。另周六開售的228伙，涉28伙開放式（包括3伙開放式特色戶）、67伙1房、93伙兩房、24伙3房、9伙4房、7伙特色戶，折實價238萬至1140.8萬元，折實呎價9185至14,392元。

可留意的是，首輪發售單位中，折實價低於400萬元的單位佔100伙或約44%，而所有開放式單位亦一次過推出應市，並皆適用於1「家」1付款計劃。

SIERRA SEA料短期獲批預售

另一焦點新盤，樓花期長約9個月、涉781伙的新地（0016）西貢十四鄉SIERRA SEA，新地副董事總經理雷霆預料，項目短期內獲批預售樓花同意書，最快4月推出；同系天水圍YOHO WEST PARKSIDE明日展開第三輪銷售，市場消息指出，項目昨晚截收逾5800個購樓意向登記（估計包括過去兩輪銷售向隅客再入票的「復活票」），以明日開售108伙計，超額認購約53倍。

此外，長實（1113）及新地合作的屯門掃管笏飛揚1期，亦於周六以先到先得形式發售6伙指定實用462方呎兩房戶，折實入場517.8萬元起；另購買項目4伙指定3房1套戶，維持送車位優惠外，亦可獲贈40萬元家具禮券或直減樓價26萬元。

■上然示範單位有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com