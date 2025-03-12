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經濟

香港地產

「賭王」尖沙嘴遺產物業地盤 8800萬放售 呎價5200元

【明報專訊】「賭王」何鴻燊於2020年離世至今近5年，新近有遺產物業推出放售；相關物業為尖沙嘴金巴利街20號商業地盤，叫價約8800萬元，折合每方呎樓面價約5200元；另外，翠華（1314）創辦人之一的何庭枝及相關人士，以4288萬元購入堅尼地城地舖。

翻查資料顯示，上述金巴利街20號商業地盤原由何鴻燊，以及港英時代的前市政局、行政局及立法局議員羅保（Rogerio Hyndman Lobo）於多年前持有，至1970年羅保把其持有二分之一業權，以8.25萬元出售予何鴻燊。

佔地1410呎 可建樓面1.69萬呎

世邦魏理仕表示，最新獲遺產管理人委任出售該地盤，項目將按「現狀」及交吉交易，意向價為8800萬元，項目佔地約1410方呎，最高可建樓面約16,920方呎。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，若以意向價8800萬元計，每方呎樓面價約5200元，已充分反映市場從高位回落。他續指，尖沙嘴對上一宗大手買賣，為去年6月以1.8億元、呎價7331元售出漆咸道南117號珀薈酒店全幢。

另世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰補充，若項目與毗鄰金巴利街18號的地盤合併重建，地盤面積可增加至約2810方呎，可建樓面亦提高至33,720方呎，適合發展為精品酒店。

翠華創辦人4288萬購堅尼地城地舖

此外，資料顯示，堅尼地城士美非路47號聯興新樓地下A舖，面積2782方呎，較早前以4288萬元成交、呎價1.54萬元，買家以澤佳有限公司作登記，董事包括何庭枝等，為翠華集團創辦人之一，現時經營貳號冰室；原業主包括周燕歡等，為投資者楊渭生之相關人士，於2010年10月以2780萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利1508萬元或54%。

相關字詞﹕何庭枝 翠華集團創辦人 金巴利街18號 羅保 何鴻燊 金巴利街20號

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