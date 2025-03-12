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經濟

香港地產

前泰林彌敦道舖 2/3業權4800萬沽 美聯前高層接貨 6年前曾招標估值6億

【明報專訊】曾經是一代港人集體回憶、位於佐敦彌敦道的前泰林電器旗艦店，丟空長逾16年後，終於有新買家接手，資料顯示，活躍於商舖買賣的資深投資者、美聯集團（1200）前執行董事郭應龍於上月以4800萬元，購入該巨舖的三分之二業權，相較6年前高峰時市值6億元，價錢明顯回落。事實上，隨本港物業價格下調，前泰林巨舖的「身價」亦縮水。

明報記者

資料顯示，上述佐敦彌敦道310號，以及毗鄰312號美明大廈地舖及1樓，當中三分二業權，上月初以4800萬元易手；其中彌敦道310號為一幢樓高6層高商住物業，地盤面積約1830方呎，地下、1樓為非住宅用途，2至5樓為住宅，全幢總實用面積8463方呎；毗鄰美明大廈地舖及1樓，實用面積約2974方呎，即物業涉總樓面共11,437方呎。

住宅及商用樓面共逾1.14萬呎

新買家以偉諾有限公司作登記，公司董事為美聯前高層兼舖位投資者郭應龍。本報曾嘗試向郭氏求證，但至截稿前未能聯絡得上。

綜合市場消息，商舖自泰林2008年清盤後一直丟空；據悉該舖一直由泰林林氏家族擁有，但業權一分為三，分別由已故泰林創辦人林球的太太（同樣已故）、林球長子林作為（已故），以及幼子林作禮持有（現為林球太太、即其母親的遺產執行人）。雖然業主低調放盤，叫價約2億至3億元，惟涉及樓面較大，加上商舖牽涉複雜業權，以及仍具遺產爭議，故一直未有售出。

此外，經歷疫情後，本港工商舖市况仍欠佳，業主亦未有積極推售。據悉，目前售出的業權來自林球太太及其幼子林作禮等組成部分，而林作為等持有的三分之一則尚未出售。

代理消息指出，上述成交價低於市價，主要是業權欠完整，預計買家將購入尚欠三分之一業權，不排除作價將略高於上述成交。

翻查資料，有逾60年歷史的電器連鎖店泰林電器，是本地老牌電器零售店，由商人林球於1946年創立，屬本港戰後大型電器店之一，在80至90年代全盛時期，先後在多區開設分店，高峰時據悉有約13間分店，即使2003年SARS肆虐，業務亦未太受影響，惟2008年爆發環球金融海嘯，加上當時家電零售店競爭劇烈，泰林在當年10月宣布清盤結業，翌年被高等法院正式宣布清盤。

港戰後大型電器店之一 曾風光一時

據悉清盤後，佐敦旗艦店一直丟空，2019年6月曾標售，當時市值約6億元，以面積約1.14萬方呎計，市值呎價達5.25萬元；2021年高等法院原訟庭應泰林創辦人林球兒子林作禮的申請，批准出售舖位，據當時披露，已故「舖王」鄧成波曾於2020年底出價約2.8億元購買商舖，惟一直未能成事。

至於新買家郭應龍，一直活躍於樓市，今年初以1200萬元沽出西營盤第三街168至172號地下1號舖連閣樓，總面積約1750方呎；郭於2022年斥資1470萬元購入，帳面蝕約270萬元或18%。

相關字詞﹕林作為 林球 林作禮 彌敦道 郭應龍 泰林電器

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