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2025年3月12日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
京東MALL擬攻港 覓舖請人主打家電 緊隨淘寶港開店步伐 港申請京東秒送達達等商標
電貿巨企額外成本不多 料打擊本地小商戶
銀行委收數代理處理帳戶 去年下半年急增25％
Keeta受惠Deliveroo撤港 大行唱好美團
怡和中國盈利佔比由37%降至28%
裕元去年多賺43% 末期息派0.9元
恒指低位反彈逾500點 收市跌1點 花旗：美股評級降至「中性」 籲「增持」中國股票
瑞銀：近月外資有序增持中資股
晉達資產管理：中國股票估值仍低
財政部擬發1670億人幣2年期債
陽光房地產全年分派收入跌2%
保薦人主管協會 倡上調新股回撥觸發倍數
薩默斯憂美衰退概率近五五波 關稅戰升級 道指早段再跌逾500點
馬斯克稱掌DOGE後 個人生意很大困難
日產社長月底卸任 商品企劃負責人接替
張兆聰：炒美衰退漸熱 房託可吼
港元定存建行亞洲1個月年利率6.18厘
人民幣定存高息精選
姜靜：人民幣貶壓緩和
技術取勝：紫金或考驗50天線承接力
劉思明：港股展現韌性 消費股有回暖迹象
周顯：巴郡新帥「低薪」 料只守業
湯文亮：樓市的夢醒時分
前泰林彌敦道舖 2/3業權4800萬沽 美聯前高層接貨 6年前曾招標估值6億
「賭王」尖沙嘴遺產物業地盤 8800萬放售 呎價5200元
上然周六首輪價單賣228伙
ONE STANLEY洋房周六招標兩小時
寶盈3房戶638萬易手 業主持貨10個月輸一成
Belgravia Place II 高層享開揚都會景
會所設國際標準室內滑板場
基金特區：美經濟衰退疑慮 保德信看好美債 料聯儲局今年減息半厘 利好債價
劉思明：港股展現韌性 消費股有回暖迹象
【明報專訊】港股受外圍股市拖累下挫，但展現出韌性，收市幾乎完全收復失地。除了AI概念股下跌吸引資金吸納，消費股也有回暖迹象。
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