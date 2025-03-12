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經濟
國際金融

馬斯克稱掌DOGE後 個人生意很大困難

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克向霍士新聞承認，自率領美國政府效率部（DOGE）以來，個人生意面對「很大困難」。對於旗下Tesla周一股價大跌15%，錄近5年最大單日跌幅，馬斯克表示「長遠會好轉」。該股昨早段反彈約1%。

根據彭博億萬富豪榜的數據，受Tesla周一股價大跌影響，馬斯克個人身家當日暴跌290億美元，總身家跌至3010億美元，但仍是全球首富。自馬斯克執掌DOGE以來，Tesla市值蒸發超過50%，損失的市值達到8000億美元。馬斯克預期，自己仍會為特朗普政府至少工作多一年，為美國納稅人減少政府浪費，目前每天為政府節省超過40億美元，相信可實現節省1萬億美元的目標。

特朗普：將買一輛Tesla力撐

美國總統特朗普形容，Tesla是世界上最好的汽車製造商之一，而「激進左翼瘋子」正「非法合謀」抵制該公司。他表示，將購買一輛Tesla，以示對馬斯克的支持。不過美國消費者抵制企業並不違法。美國最高法院1982年裁定第一修正案保護美國人抗議私人企業的權利。

特朗普將在周二與全美約100名CEO舉行「商業圓桌會議」例會，蘋果、摩根大通、沃爾瑪等企業高層將會出席，可能會討論到關稅問題。

此外，兩名美國高級官員向路透社透露，特朗普計劃最早在周三簽署行政命令，在五角大樓的軍事基地設立金屬精煉設施，提高關鍵礦產在美國的產量，以抵消中國對行業的控制。

特朗普上周向美國國會表示，將採取歷史性行動，大幅提升美國關鍵礦產和稀土的生產。美國地質勘探局認為，在50種關鍵礦產中，中國是其中30種的最大生產國。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特朗普 特斯拉（Tesla） 馬斯克

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