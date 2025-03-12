薩默斯憂美衰退概率近五五波 關稅戰升級 道指早段再跌逾500點

高盛以Jan Hatzius為首的經濟師團隊指出，特朗普貿易政策的發展可能變得嚴峻，因此將美國今年GDP增長預測，由2.4%下調至1.7%，是兩年半以來高盛的美國增長預測，首次低於彭博社綜合經濟師的共識（2%以上）。

高盛大摩降美今年經濟增長預測

高盛團隊預期，美國關稅平均稅率將在今年提升10個百分點，較原先預期高出一倍，並從3個層面影響整體經濟。首先，新關稅預計將推高通脹，從而令消費者的實際收入減少。此外，關稅通常伴隨更緊縮的金融環境。另外，關稅實施的不確定，也可能導致企業延遲投資。高盛認為，經濟增長放緩，而通脹上行，仍可能為美聯儲在今年6月和12月減息預留空間。

摩根士丹利亦將今年美國經濟增長預測，由此前的1.9%下調至1.5%。

市場對經濟衰退的討論也開始升溫，儘管這並非多數分析師的基本預測。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian最新預計，美國經濟今年陷入衰退的概率介乎25%至30%，高於特朗普廣泛發出關稅威脅前的10%。摩根大通經濟學家則表示，由於美國的極端政策，衰退風險已由30%升至40%。美國前財長薩默斯更警告，美國衰退的概率接近五五波。

薩默斯稱，幾個月前曾認為今年經濟衰退的概率不大，但現在的可能性提升，這主要由於特朗普的經濟政策完全適得其反。他指出，對關稅的過度強調，以及政策的模糊及不確定，抑制了市場需求，導致企業減少投資，而消費者延遲巨額支出。

薩默斯是美國全國經濟研究所（NBER）的副研究員。美國經濟衰退須由NBER確認。NBER的衰退定義，是指經濟活動顯著下滑，而這種下滑覆蓋整個經濟領域，且持續時間超過數月。

亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型預計，美國第一季GDP可能收縮，這主要是由於貿易帶來的負面影響。美國國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）表示，數據波動將是「非常暫時的現象」，主要由於大選後延遲投資的歷史趨勢。他說，這種趨勢應在本月完結，而關稅的不確定性也應在4月解決。他預期美國首季GDP仍可實現增長，次季經濟將起飛，因為每人將從減稅受惠。

高盛：對冲基金售股規模兩年高

美國勞工統計局昨晚公布的美國1月JOLTS職位空缺增至774萬個，從12月的3個月低位（751萬個）回升，反映就業市場仍具韌性。

儘管美國近期數據仍然穩健，市場在關稅威脅下傾向避險。高盛周一發表的報告指出，對冲基金已在上周五大舉拋售個股，拋售規模創逾兩年新高，部分交易規模更不下於2020年3月，當時基金經理在新冠疫情爆發之初大舉沽貨避險。對冲基金Typhon資本管理行政總裁James Koutoulas稱：「這是典型的去槓桿跌浪。」

高盛指出，今次拋售時值對冲基金的股票倉位總槓桿倍數為帳面的2.9倍，是過去5年最高。部分投資者憂慮一些對冲基金繼續去槓桿將妨礙大市回穩。

（綜合報道）

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