晉達資產管理：中國股票估值仍低

MSCI中國指數市帳率市盈率低於長線均值

晉達中國股票投資組合經理馬文暢表示，現時中國股票估值仍低，以MSCI中國指數為代表，截至2月底，市帳率和市盈率分別為1.6倍和11.8倍，均低於長線均值，也較其他新興市場有小幅折讓。她指外資仍然低配中國股票，只要稍為收窄低配幅度，已可為中國股票提供明顯支持。

去年9月以來，內地推出一連串刺激經濟措施，中國股票市場氣氛開始改善，馬文暢指內地和區內投資者已開始進場，惟外資仍處於觀望，她指過去對互聯網、教培、醫療行業的監管引起市場懷疑民企能否繼續增長；地產市場萎縮、通縮對內地經濟造成壓力，關稅等地緣政治因素均影響市場氣氛。不過市場對中國股票的看法正上調，改變投資者氣氛是漸進的過程，他們已經見到更多證明內地持續推動支持經濟政策，進一步增加外資信心。

內地人工智能公司DeepSeek推出低成本模型，春節後提振港股科技股走勢，蕭光平表示，雖然目前外資結構性地增加港股資產配置為時尚早，不過DeepSeek的出現反映內地企業即使並非技術最領先，但通過更好的執行和規模效應，亦可建立強大的業務來搶佔市場。馬文暢認為，內地研發開支佔GDP的比例追上不少已發展國家，相信DeepSeek的成功不會是孤例。