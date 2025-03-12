銀行委收數代理處理帳戶 去年下半年急增25％

金管局：銀行需監視收數代理活動合規

金管局數據顯示，去年下半年33家有聘用收數代理的機構當中，30家機構聘用了介乎1至5家收數代理，同期有3家機構甚至要聘用6至10家收數代理，相關機構數目較上半年多出1家。

收數代理投訴方面，金管局通告指出，去年下半年12家銀行，收到合共34宗、對於7家收數代理的投訴，而去年上半年11家銀行，則收到共28宗、對於8家收數代理的投訴。按去年下半年每1000個已委託處理的帳戶計，平均投訴發生率為0.06，與上半年持平；另外，去年下半年收到的34宗投訴之中，有27宗來自債務人，較去年上半年的25宗來自債務人，多出兩宗。

金管局表示，隨着委託予收數代理處理的帳戶數目上升，銀行需要注意並維持其適當的系統，以密切監視其收數公司的活動，務求確保遵守相關規定及公平對待客戶。根據《銀行營運守則》，銀行應規定所聘用的收數代理公司不可採取騷擾及不正當的收數手段。銀行若打算委託收數代理向客戶追討逾期款項，亦須預先向客戶發出通知書。