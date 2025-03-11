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經濟

香港地產

禮頓山銀主盤1.68億易手 24年升值兩倍

【明報專訊】雖然市場續錄二手蝕讓，但部分優質銀主單位亦獲買家承接，其中跑馬地指標豪宅禮頓山一個極高層銀主盤特色戶，近日以約1.68億元售出，料為屋苑歷來最大宗銀主盤成交個案。

屋苑歷來最大宗銀主盤成交

上述單位為禮頓山5座極高層戶，實用面積3485方呎，屬特色單位，5房雙套間隔，市場消息指出，單位最新由銀主以1.68億元連兩個車位售出，實呎約48,207元。資料顯示，物業原由許姓投資者2001年以約5416萬元一手連車位購入，上月由銀主推出放售，當時有指估值約1.68億元。換言之，銀主放售約1個月即獲買家以市場估值承接，最新成交價亦較24年前升值約2.1倍。

東涌本月交投較上月同期增一倍

另外，一手新盤氣氛帶動二手氣氛回暖，中原地產高級分行經理王文彬表示，東涌本月至今暫錄16宗成交，較上月同期8宗增加一倍，過去周末則連錄5宗成交，其中映灣園8座高層F室，實用面積548方呎，兩房間隔，以545萬元售出，實呎9945元。原業主2010年260萬元買入，持貨約15年，帳面獲利285萬元或1.1倍。

愉景新城97貨3房帳升27%

中原地產分行經理黃逸羲則指出，荃灣愉景新城過去周日單日連錄3宗成交，其中8座高層D室，實用面積600方呎，3房1套間隔，獲買家以648萬元購入，實呎10,800元。原業主1997年4月508.6萬元一手購入，持貨約28年，帳面獲利139.4萬元或27%。黃又指出，荃灣區本月至今錄得約33宗二手成交，愉景新城佔6宗，已追貼上月全月7宗水平，本月平均實呎10,958元，較上月11,486元回落約4.6%。

相關字詞﹕沙田第一城 愉景新城 映灣園 銀主盤成交 禮頓山

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