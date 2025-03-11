明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

曦臺3房930萬沽 3年蝕五成歷來最傷

【明報專訊】近月樓價持續尋底，半新盤再錄蝕讓個案，其中油塘曦臺錄得本月首宗二手成交。中原地產區營業經理洪金興表示，曦臺1座高層C室，實用面積716方呎，3房1套間隔，望園景及海景，獲用家以930萬元承接，實呎12,989元。原業主2021年12月1787.3萬元一手買入，持貨約3年多，帳面需蝕讓857.3萬元或48%，連使費並扣除當年發展商回贈，料實蝕約920萬元或51%，相信為屋苑暫時最大宗蝕讓個案。

薈蕎1房撻訂貨5個月賣平9%

此外，大圍薈蕎錄撻訂單位賣平48萬元個案。資料顯示，大圍薈蕎1翼中層A03室，實用面積395方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，原業主2018年1月以733.7萬元一手購入，其後於去年11月以513萬元易手，惟未有如期完成交易，單位最近再以465萬元售出，實呎11,772元，較去年11月、即約5個月前原成交價低48萬元或9%，持貨7年，未計當日殺訂金額，帳面虧損約268.7萬元或37%，連使費料實蝕約302萬元或41%。

租客405萬購薈朗1房蝕讓貨

美聯物業首席高級營業經理潘剛毅表示，馬鞍山薈朗2座高層A6室，實用面積293方呎，1房間隔，以405萬元易手，實呎約13,823元。買家為租客。原業主2016年8月438.8萬元一手買入，持貨逾8年，帳面虧損約33.8萬元或8%，連使費料實蝕約47萬元或11%。

茵怡1房428萬沽 7年實蝕27%

另外，美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳茵怡花園6座低層A室，實用面積約368方呎，1房間隔，獲用家以428萬元已補價購入單位自住，實呎約11,630元。原業主2018年7月550萬元已補價購入，持貨近7年，帳面虧蝕約122萬元或22%，連使費料實蝕約148萬元或27%。利嘉閣高級經理鄧啟林表示，元朗錦田PARK YOHO第1C期1B座中層C室，實用面積531方呎、兩房間隔，以538萬元成交，實呎10,131元；原業主2016年1月以572萬元一手買入，持貨9年，帳面蝕約34萬元或約6%，連使費及扣除發展商有提供現金回贈等優惠，仍要實蝕約51萬元或9%。

相關字詞﹕撻訂重售 二手蝕讓 PARK YOHO 茵怡花園 薈朗 薈蕎 半新盤 曦臺

上 / 下一篇新聞

港股跌447點 北水296億淨買破紀錄 高盛：中資股估值近合理目標 料牛市升勢放緩
港股跌447點 北水296億淨買破紀錄 高盛：中資股估值近合理目標 料牛市升勢放緩
北水新貴方舟健客升四成 出局股奈雪的茶大跌21%
北水新貴方舟健客升四成 出局股奈雪的茶大跌21%
重複抽新股營造熱捧假象 誘散戶落疊
重複抽新股營造熱捧假象 誘散戶落疊
滿幫擬港第二上市 對冲美營運風險
滿幫擬港第二上市 對冲美營運風險
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌6.9%
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌6.9%
AI需求勁 台積電2月營收按年升43%
AI需求勁 台積電2月營收按年升43%
蘇澤光撐政府發債建北都 稱非先使未來錢 屬投資未來
蘇澤光撐政府發債建北都 稱非先使未來錢 屬投資未來
貿發局研究調查：港產品東盟市場具優勢
貿發局研究調查：港產品東盟市場具優勢
美心少賺18％ DFI零售轉蝕
美心少賺18％ DFI零售轉蝕
零跑上季虧轉盈8000萬
零跑上季虧轉盈8000萬
九置全年少賺81% 吳天海：市道暫難改善
九置全年少賺81% 吳天海：市道暫難改善
美淡出減碳 CDP料ESG不會退潮
美淡出減碳 CDP料ESG不會退潮
經濟學家降港星下半年增長預測 憂美衰退 標指納指蒸發美大選後升幅
經濟學家降港星下半年增長預測 憂美衰退 標指納指蒸發美大選後升幅
特朗普稱4買家 洽購TikTok
特朗普稱4買家 洽購TikTok
Tesla歐中銷量挫 內地跌近半
Tesla歐中銷量挫 內地跌近半
張兆聰：中旅股價低殘可冷吼
張兆聰：中旅股價低殘可冷吼
渣打港元定存7日高見8厘
渣打港元定存7日高見8厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：紫金受惠避險升溫 上望18元
黃雯怡：紫金受惠避險升溫 上望18元
何民傑：港堅守基本法 才能與世界接軌
何民傑：港堅守基本法 才能與世界接軌
梁天卓：「移英港人生育率增」是否假理論？
梁天卓：「移英港人生育率增」是否假理論？
周家俊：如何用逆向思維 創造千億品牌帝國？（二之二）
周家俊：如何用逆向思維 創造千億品牌帝國？（二之二）
薛偉傑：勞工短缺 日本服務機械人規模將逾200億
薛偉傑：勞工短缺 日本服務機械人規模將逾200億
技術取勝：農夫山泉望挑戰39元
技術取勝：農夫山泉望挑戰39元
劉思明：中燃近期強勢 250天線附近吸
劉思明：中燃近期強勢 250天線附近吸
周顯：銀行界今時唔同往日
周顯：銀行界今時唔同往日
湯文亮：係賣車位 不是賣停車場
湯文亮：係賣車位 不是賣停車場
上然再加推82伙 共開價204伙 4日暫收約4400票 超額認購20倍
上然再加推82伙 共開價204伙 4日暫收約4400票 超額認購20倍
天瀧單日連沽4伙 吸金1.34億
天瀧單日連沽4伙 吸金1.34億
禮頓山銀主盤1.68億易手 24年升值兩倍
禮頓山銀主盤1.68億易手 24年升值兩倍
馬亞木家族拆售上環商廈 呎價6729元起
馬亞木家族拆售上環商廈 呎價6729元起