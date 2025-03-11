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經濟

香港地產

天瀧單日連沽4伙 吸金1.34億

【明報專訊】新盤市况暢旺，多個豪宅錄得大額成交，其中恒地（0012）牽頭、已屆現樓的啟德跑道區天瀧，新錄4宗成交、吸金1.34億元，個別3房戶成交實呎高逾3.44萬元，發展商計劃推出全新第6座3房戶應市，下周正式招標。另嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，以2.3億元售出一伙4房戶、實呎5.18萬元，而同系與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸海盈山，亦連沽5伙吸金6856萬元。

天瀧昨日開放全新現樓示範單位予傳媒參觀。恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧即將加推全新第6座、實用面積1085及1102方呎的3房1套戶，最快下周招標；而項目新售出的4伙，屬3房和4房戶，套現總額1.34億元，當中第2座26樓B室，實用面積1002方呎3房戶，作價3454萬元、實呎3.44萬元。

緹外4房連車位2.3億沽 今年九龍新高

至於嘉里九龍龍駒道緹外，新售出第5座3樓A室，屬實用面積4437方呎4房4套房連雙工人房間隔，連雙車位成交價2.3億元、實呎5.18萬元，料成交價創今年九龍一手新盤新高；據成交紀錄冊顯示，買家成交期360日，享提早佔用優惠，並獲4.25%印花稅津貼。

另外，同系港島南岸海盈山，亦連沽5伙、吸金6856萬元；單位屬高層實用面積505至613方呎兩房戶（個別連儲物房），成交價1077萬至1715萬元、實呎2.13萬至2.79萬元。

港島豪宅不乏成交，由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的JESSVILLE，連環售出8伙標準戶、吸金約2.1億元。

有關單位分佈於JESSVILLE Tower 1樓至13樓，實用面積1358及1431方呎，屬3房連書房或4房設計，全均連車位，成交價2398萬至3005萬餘元、實呎1.7萬至2.1萬元，買家成交期90日至180日。

新界方面，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，亦連售兩伙3房連花園特色戶、吸金約3086萬元；其中第1座地下C室、實用面積1310方呎、連149方呎花園，成交價1624.4萬元、實呎1.24萬元，買家採先租後買計劃，獲逾113萬元租金回贈，佔成交價約7%。

相關字詞﹕林海山城 海盈山 緹外 恒地 天瀧

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