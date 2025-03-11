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經濟
2025年3月11日星期二
股市最前線
港股跌447點 北水296億淨買破紀錄 高盛：中資股估值近合理目標 料牛市升勢放緩
北水新貴方舟健客升四成 出局股奈雪的茶大跌21%
重複抽新股營造熱捧假象 誘散戶落疊
滿幫擬港第二上市 對冲美營運風險
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌6.9%
AI需求勁 台積電2月營收按年升43%
蘇澤光撐政府發債建北都 稱非先使未來錢 屬投資未來
貿發局研究調查：港產品東盟市場具優勢
美心少賺18％ DFI零售轉蝕
零跑上季虧轉盈8000萬
九置全年少賺81% 吳天海：市道暫難改善
美淡出減碳 CDP料ESG不會退潮
經濟學家降港星下半年增長預測 憂美衰退 標指納指蒸發美大選後升幅
特朗普稱4買家 洽購TikTok
Tesla歐中銷量挫 內地跌近半
張兆聰：中旅股價低殘可冷吼
渣打港元定存7日高見8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：紫金受惠避險升溫 上望18元
何民傑：港堅守基本法 才能與世界接軌
梁天卓：「移英港人生育率增」是否假理論？
周家俊：如何用逆向思維 創造千億品牌帝國？（二之二）
薛偉傑：勞工短缺 日本服務機械人規模將逾200億
技術取勝：農夫山泉望挑戰39元
劉思明：中燃近期強勢 250天線附近吸
周顯：銀行界今時唔同往日
湯文亮：係賣車位 不是賣停車場
上然再加推82伙 共開價204伙 4日暫收約4400票 超額認購20倍
天瀧單日連沽4伙 吸金1.34億
曦臺3房930萬沽 3年蝕五成歷來最傷
禮頓山銀主盤1.68億易手 24年升值兩倍
馬亞木家族拆售上環商廈 呎價6729元起
渣打港元定存7日高見8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見8厘，為渣打客戶網上兌換指定外幣並開立定存優惠之年利率
（請看附圖）
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港股跌447點 北水296億淨買破紀錄 高盛：中資股估值近合理目標 料牛市升勢放緩
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周家俊：如何用逆向思維 創造千億品牌帝國？（二之二）
薛偉傑：勞工短缺 日本服務機械人規模將逾200億
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劉思明：中燃近期強勢 250天線附近吸
周顯：銀行界今時唔同往日
湯文亮：係賣車位 不是賣停車場
上然再加推82伙 共開價204伙 4日暫收約4400票 超額認購20倍
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