梁天卓：「移英港人生育率增」是否假理論？

生育率與本地無明顯差異

我的一位朋友近日在facebook上對這個問題作出了深入分析。他翻閱了英國國家統計局的數據後指出，從2019年到2023年間，移居英格蘭和威爾斯的香港人群體的生育率（general birth rate）大約為3.15%。假如考慮到部分家庭可能只有母親一方移居英國，這個數字只會更低。與此同時，香港政府統計處的數據顯示，香港近年來的生育率一直維持在3.15%至3.64%的區間內。換句話說，香港移民群體在英國的生育情况與他們在香港本地並無明顯差異。

因此，這位KOL所提及的所謂因為政治原因移民，從而提高生育率的現象，從數據上來看並未獲得充分支持。當然，個別家庭確實可能因重新開始生活而選擇多生孩子，但目前統計數據顯示，這並非普遍現象。

這位KOL的理論看似高深，但在冷靜分析後卻顯得相當尷尬。他花了大量篇幅介紹的「新移民理論」，看起來更像是為不存在的「事實」找藉口。如果下次他再想「科學」解釋某些現象，或許先核對一下數據比較靠譜，不然可能只會再一次陷入「偽理論」的笑話之中。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]