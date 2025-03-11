特朗普稱4買家 洽購TikTok

稱交易快將達成

「不賣就禁」法令原定今年1月19日生效。特朗普認為，美國應取得TikTok一半股權，因此在1月20日就任總統後，簽署行政命令，將TikTok禁令延後75天執行，讓其政府可介入針對TikTok的出售。特朗普上周表示，若到4月仍未達成交易協議，可能會再次延長最後期限，但他認為下月有望達成協議。美國是TikTok迄今最重要的海外市場，美國TikTok業務去年估值達500億美元。軟銀集團等主要投資者對字節跳動的估值已超過4000億美元。

中方未表態支持出售

字節跳動並未表達對出售美國業務的興趣，而任何潛在的業務出售須獲中國政府批准，中方迄今並未表態支持出售。根據彭博社此前的消息，Reddit聯合創辦人Alexis Ohanian已加入由房地產大亨Frank McCourt牽頭的競購TikTok財團。

另一潛在買家可能是科技企業家Jesse Tinsley與YouTube網紅MrBeast等合組的財團。AI初創公司Perplexity此前也曾向TikTok提出合併建議。

（綜合報道）

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