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國際金融

經濟學家降港星下半年增長預測 憂美衰退 標指納指蒸發美大選後升幅

【明報專訊】美國總統特朗普的關稅威脅帶來的不確定增加，令市場憂慮到美國衰退的風險。截至上周五收市，標普500指數及納指已回吐去年11月初美國大選以來的所有升幅。美股三大指數早段下滑，道指跌約400點，標普500指數跌逾1%，納指跌2%，主要科技股下滑。率領美國政府效率部（DOGE）的馬斯克，旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早段股價跌9%。由於在貿易及大宗商品領域，香港和新加坡較易受到內地經濟的影響，料美國向中國加徵關稅的不利因素，將在今年下半年趨於明顯。

接受彭博社訪問的經濟學家，下調對香港和新加坡今年下半年的經濟增長預測。他們將香港今年第三及第四季的GDP增長預測中值，由此前預測的3.2%和3.1%增幅，分別下調至2.6%和2.4%。至於香港今年首兩季的GDP增長預測中值，則由1.2%和1.4%，分別上調至1.7%和1.8%。

Tesla挫9% 納指早段跌2%

經濟學家預期，新加坡的GDP增速，在第三及第四季可能放緩至1.3%和1.6%。相比下，新加坡今年首兩季的GDP增幅估計分別為4.1%和3.9%。星展銀行高級經濟學家Han Teng Chua表示，全年前景面臨很大的下行風險，尤其是特朗普政府加徵關稅及貿易政策的高度不確定，可能導致地緣政治緊張局勢加劇。

香港政府預測2025年香港GDP增長介乎2%至3%。彭博經濟研究的經濟學家Eric Zhu預計，香港經濟增速將接近官方預測區間的較低端，這將標誌着香港經濟增長連續第二年放緩。香港2024年GDP增長2.5%。由於中國需求疲軟，加上中美緊張形勢升級，經濟面臨的風險傾向下行。

受關稅影響，加上美國聯邦政府大量削減公務員職位，可能抑制美國經濟增長。債券市場的數據預示，美國經濟陷入停滯的風險愈來愈大。市場預期美聯儲最快在6月重啟減息，以防經濟惡化，投資者大量買入短期美債，推動美國兩年期國債孳息率由2月中的4.3厘水平，急跌至近日失守4厘。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg稱，數周前還被問及，是否認為美國經濟再次加速，但突然之間，大家卻反覆談論「經濟衰退」，市場對經濟增長的興奮情緒已變成失望。

分析：市場憂關稅增衰退風險

投資者此前押注特朗普重新入主白宮所帶來的減稅及監管鬆綁等措施，會加快美國經濟增長勢頭，令押注債息向上成為「特朗普交易」之一。不過其關稅等政策卻為前景帶來巨大不確定，令債息顯著回落。

Brandywine全球投資管理指出，美國衰退風險上升，是因為特朗普的政策順序，是先加關稅，後減稅，市場此前認為關稅會導致通脹，現在擔心關稅加劇衰退的風險，這是巨大的轉變。亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型預測，美國首季GDP收縮2.4%。

特朗普接受霍士新聞訪問時拒絕排除美國經濟今年陷入衰退（連續兩季經濟收縮）的可能性，強調經濟議程可能會導致短期動盪，長遠可促進經濟繁榮。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕新加坡 香港 關稅

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