美淡出減碳 CDP料ESG不會退潮

明報記者 段潔

Sherry表示，「金融機構可能退出某些聯盟，但不會背離承諾」。在過去這些年，CDP的信息披露量持續增長，美國仍是其最大披露市場。在Sherry看來，「企業身處經濟體系中，依賴自然資源，並需要評估氣候變化對定價的影響，那些真正認識到風險的企業，仍舊堅守着自身承諾」，她說，「儘管政治環境變動，企業仍舊聚焦於可持續發展目標」。

至於其他國家會否效法美國，尤其是中國作為最大的碳排放國的態度，至關重要，她認為中國在氣候行動和可持續發展方面有其獨立的政策目標，並不會因美國的變化而調整。

市場需求大 料中企續推動ESG

她引述在2014至2018年期間的親身經歷，她居住地北京的空氣污染PM2.5指數經常飈高，她認為在經歷過嚴重的空氣污染，以及付出巨大的治理代價之後，中國有非常明確的理由，不回到空氣污染超標的時代。而更重要的是市場驅動因素，她提到，中國企業在ESG和可持續投資方面的推動，更多是基於市場需求和投資者的期望，而不單純依賴外部政策的引導，在新能源領域，包括太陽能、風能、新能源汽車等的成效十足，其企業本身在新能源方面的投資獲得巨大的經濟利益。

對於市場上不少反對ESG投資理念的聲音認為，ESG更多是成本，ESG投資會拉低投資回報，Sherry表示，這需要通過教育和宣傳來提高企業和投資者對ESG的理解，展示成功案例和數據分析，來說明實施ESG策略如何提高企業的長期價值和市場競爭力。「全球數據顯示，實際情况更為複雜，從各行業平均水平來看，從2022年以來，在實現氣候目標方面取得進展的公司，市值增長速度，與未按計劃實現目標的公司相近，但是每個行業的差異顯著，說明影響財務表現的因素很多，不能一概而論，要看細節（見圖）」。

Sherry指出，CDP長期倡導透明度與信息披露，企業需要商業動力來投入數據披露。企業披露的三大動因包括：獲取資本支持、提升運營效率以及滿足監管要求，「我們希望確保公司出於良好的、可持續的商業理由作披露，而不僅僅是為了披露而披露」。她以香港企業為例，在香港企業環境行動與經濟效應成正比，有望實現氣候目標的企業，市值增長有11%，而未達到排放目標的企業，市值增長為2.2%。

稱港企減碳與效益成正比

她表示，去年的問卷調查顯示，公司通過業務變革，以實現可持續發展，從而發現價值16萬億美元的收入增長潛力，CDP供應鏈計劃中的公司，通過改變加強其可持續發展計劃，在過去5年節省了價值330億美元的成本。她表示，通過分享這些數據，可以幫助人們重新審視ESG的價值。

CDP與奧緯諮詢合作推出「CDP企業健康檢查2025」，報告量化了大公司將對地球有利的決策納入商業模式的有效性。報告涵蓋了代表67%全球市值的公司（佔全球碳排放17%）測量了企業的透明度、治理、策略，以及在應對環境影響方面的進展，僅有10%的公司在所有評估的環境領域採取了行動，但只有1%的公司達到了最高水平。平均而言，大中華區只有6%的公司在所有環境指標上顯示出進展。

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