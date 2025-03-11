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經濟

九置全年少賺81% 吳天海：市道暫難改善

【明報專訊】九龍倉置業（1997）去年收入按年減少3％至129.12億元，純利下降81.3％至8.91億元。若撇除投資物業重估減值淨額，核心純利則升2.1％至61.39億元，每股基本盈利0.29元，派第二次中期息每股0.6元，按年下降1.6％，全年股息合計1.24元，跌3.1％。集團主席吳天海認為，首兩個月商場、寫字樓租金與續租情况與去年相若，仍然呈下降趨勢：「我哋目前未有足夠信心覺得上半年可以有改善。」

明報記者 黃志偉

作為集團旗艦商場，海港城（包括酒店）去年總收入按年增加2％至90.96億元，營業盈利略增0.4％至72.04億元，分別佔集團收入及營業盈利的70％及74％。其中，商場及寫字樓出租率分別達94％及90％。然而，時代廣場收入按年下降6％至17億元，營業盈利亦跌6％，而商場及寫字樓出租率分別是93％及90％。

海港城收入增 時代廣場跌

吳天海指出，過去幾年疫情導致租戶縮減業務規模，甚至退出香港市場；若他們不再收縮轉向穩定，甚至擴張或有海外新品牌進駐，才是比較樂觀的信號。「由今年至現在，未見到租客踴躍度有特別變化，暫時租客仲未話要擴充營業，或者急於要增加面積或其他方面。當我們見到租客郁（有行動）嘅時候，就可能會畀我哋多啲信心。」

對於香港零售市道何時見底，他直言：「大家都預期咗好耐，但仲未發生。」、「如果樓市翻生，我相信好多人都開心返。」他又認為，即使兩會釋出利好消息，但市場反應並非「立竿見影」，預計第二季業務表現最多持平，只有當實體市場出現更明顯回暖，下半年才可能較上半年好轉。

面對未來市場將有更多寫字樓新供應，吳天海表示，集團將提升旗下物業競爭力，包括翻新硬件設施，以解決部分物業年齡較高的問題。此外，軟件方面也將提升服務體驗，讓租戶「賓至如歸」。他強調，租金將隨市場走勢調整，「過去一年出租率有所提高，會繼續做。」

他重申，集團的派息政策沿用過去做法，即為每年香港收租物業及酒店基礎盈利（撇除重估增值或減值）的65％。他強調上市至今該政策未有改變，派息高低取決於香港商業及收租物業的表現，「今年派息較去年低，正正反映香港商業物業、收租物業及酒店的經營狀况較一年前差咗少少。」同時，集團去年底負債比例降至17.8％，他稱未來會繼續去槓桿化。

相關字詞﹕吳天海 九龍倉置業

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