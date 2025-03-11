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經濟

美心少賺18％ DFI零售轉蝕

【明報專訊】怡和系旗下零售旗艦DFI零售（星：D01）公布2024年底全年度業績，由盈轉虧，股東應佔虧損2.45億美元，但基礎盈利則按年大增30％至2.01億美元，每股派末期息7美仙。集團指旗下聯營公司美心集團受到月餅銷售及內地餐廳表現較弱拖累，其攤佔美心盈利按年下跌16.46％至6600萬美元。DFI在美心持股五成。

惠康食品相關電商業務增20％

集團指出，美心雖然面對公眾假期及周末市民外遊影響，但受惠於分散的組合，表現仍然強韌。去年美心的收入達30.7億美元，按年減少1.26％；稅後應佔盈利達1.28億美元，按年減少17.65％；收取股息達4100萬美元，按年增加18.5％。香港便利店業務受到加煙稅影響致毛利受壓，但是在提升即食業務比重下，營運盈利按年增長10％。香港超市包括惠康的業務則於去年第四季趨向正常並錄增長，透過網頁、應用程式及與foodpanda合作，令食品相關電商業務銷售錄得20％增長。

DFI又表示，年內入股香港上市公司多點DMall（2586），持股1.14％，連同其他項目，年內在購入其他投資項目為4650萬美元。集團預期今年度收入按年增長2％下，基礎盈利會增至2.3億至2.5億美元。

相關字詞﹕多點DMall 惠康 美心集團 怡和 DFI零售集團

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