美心少賺18％ DFI零售轉蝕

惠康食品相關電商業務增20％

集團指出，美心雖然面對公眾假期及周末市民外遊影響，但受惠於分散的組合，表現仍然強韌。去年美心的收入達30.7億美元，按年減少1.26％；稅後應佔盈利達1.28億美元，按年減少17.65％；收取股息達4100萬美元，按年增加18.5％。香港便利店業務受到加煙稅影響致毛利受壓，但是在提升即食業務比重下，營運盈利按年增長10％。香港超市包括惠康的業務則於去年第四季趨向正常並錄增長，透過網頁、應用程式及與foodpanda合作，令食品相關電商業務銷售錄得20％增長。

DFI又表示，年內入股香港上市公司多點DMall（2586），持股1.14％，連同其他項目，年內在購入其他投資項目為4650萬美元。集團預期今年度收入按年增長2％下，基礎盈利會增至2.3億至2.5億美元。