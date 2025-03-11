蘇澤光撐政府發債建北都 稱非先使未來錢 屬投資未來

明報記者 陳偉燊

蘇澤光說，當年香港機場醞釀興建第三條跑道，也因應當年的立法會難以通過撥款，轉為自行發債融資。他強調：「這並非先使未來錢，而是將未來數年的回報抵押」，因此獲投資機構踴躍認購。同樣地，香港要興建北都區，也可以發債融資。尤其在政府帳目內，是撥入資本帳項處理，與經常帳分開，亦不算先使未來錢，而是為未來投資。同時，港府亦可尋求多元發展，發揮內在價值。

儘管香港今日環境困難又被美國制裁，但蘇澤光認為美國將來會更孤立，香港可轉而結交更多受制裁影響的國家及地區，支持未來發展。隨着機場第三跑道建成，他說，機管局可容載的客流可由7500萬增至1.2億；貨運吞吐量亦可以由500萬噸增至1000萬噸，這是為了50至70年發展的需要而去發展。但是他不諱言長遠而言，競爭對手亦會留意香港的發展去爭取客流及貨流，機管局去年入股珠海機場，效果便形同四跑，可以發揮互相引介客流的作用。至於香港要增加飛機乘客離境稅，不構成民生問題，而是生意或出外旅遊的問題，料影響不大。

籲港結交受制裁地區

在珠海機場支持下，加上機管局已經在大灣區設立30個收客點，配合東莞空港中心直達貨源，以及11 Skies和未來機場城市的建設，蘇澤光相信，該等建設有望令香港客貨運容載力大增。他稱繼續看好機場城市的發展，料新建設將來有如亞洲博覽館般，會愈來愈多人使用。

至於在推動香港影視及文化發展上，他說，觀乎韓國等國以政府力量推動文化產業，他相信港府可繼續出力支持電影發展基金，支持更多影視發展。在經歷過3次退休，包括從港鐵、貿易發展局及機場管理局退下來後，他笑稱仍未言退，更不時有人找他工作。