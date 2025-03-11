北水新貴方舟健客升四成 出局股奈雪的茶大跌21%

【明報專訊】恒生綜指季檢昨日起生效，滬、深交所最新港股通證券名單調動昨亦出籠並即日生效，多隻近兩年上市的半新股被納入到港股通名單，昨日起內地投資者可買入，當中內地線上疾病平台方舟健客（6086），昨升四成（見表），收報6.22元，成交1.12億元。另外，同源康醫藥（2410）及毛戈平（1318），亦分別升16%及8%。
新貴獅騰反跌25%
值得一提的是，並非所有納入港股通的半新股均錄得升幅，本港首隻完成併購交易（De-SPAC）公司獅騰控股（2562），昨大跌近25%至22.3元。重塑能源（2570）及國富氫能（2582），亦各跌近16%及8%，分別報207.2元及137.2元。另擁有內地人熟悉樽裝水「怡寶」品牌的華潤飲料（2460）昨跌1.8%至13.96元，成交額3.04億元，同時亦為集團去年10月上市以來，成交額第三最多的交易日。
被剔出的半新股昨日股價均錄得大幅度下跌，如KEEP（3650）昨跌16%至5.28元，內地生科公司科笛-B（2487）及來凱醫藥（2105）均跌近14%，另宜明昂科-B（1541）則跌13%。
內地茶飲連鎖公司奈雪的茶（2150）上周五發盈警，預告去年虧損達9.7億元人民幣，加上昨起剔出港股通名單，昨大瀉近21%至1.3元。