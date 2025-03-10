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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

平衡資產比重迎波動市

【明報專訊】踏入2025年以來，港股表現不俗，跑贏全球主要股市，故無論2月份或年初至今計算，強積金（MPF）中的股票基金類別，「香港股票基金」都名列前茅，反觀市場憂慮美國經濟增長放緩，拖累估值較高的美股下挫，上月「美國股票基金」降至「包尾」位置。有強積金專家指出，MPF屬長線投資，面對近年投資市場波動加劇，建議成員可適時善用「投資組合再平衡法」（Portfolio Rebalancing），調整升幅或者跌幅過多的資產比重，讓整體組合保持於適合自己風險水平的比例。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年2月份強積金成績表，截至2月28日，今年2月「GUM強積金綜合指數」上升2.4%，報255.3點；「GUM強積金股票基金指數」升3.8%，報353.2點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.8%，報254.7點；「GUM強積金固定收益基金指數」升0.5%，報129.7點。今年2月份，MPF成員人均賺6756元。

回看2月份MPF股票基金表現，由於內地和香港股市領漲，回報最好的依序是「香港股票基金（追蹤指數）」、「香港股票基金」及「大中華股票基金」，分別上升13.4%、11.5%及7.6%，而回報最差的是「美國股票基金」，下跌2.7%。至於在1月份表現最差的「日本股票基金」，由「包尾」升至第6名，於2月微升0.2%。年初至今計，截至2月28日，MPF股票基金類別中，「香港股票基金（追蹤指數）」亦排第一名，累升14.5%，緊隨其後為「香港股票基金」及「歐洲股票基金」，分別升12.2%及9.3%（見表）。

GUM常務董事陳銳隆表示，DeepSeek的出現，令市場重新審視中國科技類公司自給自足的能力，令內地和香港股市出現價值重估，而美國消費數據疲弱，市場因而憂慮當地經濟增長放緩，使估值較高的美股下挫。地緣政治方面，他指出，俄烏戰爭和談判進程峰迴路轉，美烏原定簽署的礦產協議日前告吹，特朗普上任僅兩個月，即在外交與內政領域連番出擊、密集佈局，其迅捷行動將繼續加劇市場波動。

可調整升幅或跌幅過大資產比重

資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝指出，強積金作為長線投資，面對近年投資市場劇烈波動，成員可適時善用「投資組合再平衡法」（Portfolio Rebalancing），調整升幅或者跌幅過大的資產比重，讓整體組合保持於適合自己風險水平的比例。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，強勁的香港股市推動強積金總資產在2月份創歷史新高，而香港股票基金和美國股票基金的表現存在顯著差距。他表示，根據「積金評級所有基金表現指數」，強積金2月份的投資收益約2.44%，按金額計算約為321億元，相當於479萬名MPF成員每人平均約6700元；計入供款後，估算強積金總資產現達至創紀錄的1.352萬億元。強積金在2025年首兩個月的投資收益約為529億元，相當於每位成員平均約11,000元。

叢川普指出，中港股票基金市佔率超過17%，是強積金最大的資產類別；在2024年以15.9%的全年回報率結束連續3年的跌勢後，積金評級股票基金（香港及中國內地）指數在2025年2月份上升了10.83%；當本地股市做好時，強積金也隨之做好，惠及479萬名強積金大部分成員。他認為，強積金歷史數據顯示，成員可以對2025年保持審慎樂觀，期待這會是好的一年，因強積金過去有9次在1月和2月份同時錄得正回報，其中6次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為14%，而14%的全年回報率在強積金年度回報排行榜中排名第六。

DIS提供自動降風險機制

此外，叢川普表示，美國股票基金在2月份下跌，而中港股票基金卻大幅上漲，回報差距達13.53%，這是自強積金推出以來，本地股票基金跑贏美國股票基金的第三大表現差距。叢川普提醒，對於那些期望美國股票基金會在2025年連續第三年錄得超過20%回報──這個仍遠未確定的結果──的強積金成員來說，這是一個重要的教訓。他表示，可以確定的是，多元化投資可以減少不確定；積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金，投資於廣泛的資產類別，而DIS亦提供自動降低風險機制，是減少不確定的理想選擇，故DIS基金仍然是積金評級向479萬名強積金成員投資選擇建議的首選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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