明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
二手放大鏡

香港地產

柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬

【明報專訊】新《財政預算案》於2月底出台後，市場氣氛轉趨明朗，部分地區二手交投回暖。鄰近荃灣西站的半新盤柏傲灣，較早時錄得3月份首宗二手成交，而住宅租金持續向上，令「供平過租」重現，屋苑亦錄得租客入市個案。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，柏傲灣第1座中低層D室，實用1038方呎4房1套間隔、望海景，新近以1818萬元獲區內租客承接、折合實呎17,514元。

明報記者 趙頌明

鄧錦雄指出，同類中高層單位去年中以2150萬元易手，最新成交較大半年前作價，低約332萬元或15%。扣除樓層因素，意味今次成交價較大半年前成交低約一成。

持貨8年 原業主料輸近一成

至於上述新成交單位的原業主，於2017年以1897萬元一手買入，現帳面蝕約79萬元或4%，連使費有可能實蝕約170萬元或9%。

愉景新城3房787萬沽 18年升值1.6倍

至於荃灣區內其他二手成交，中原高級分區營業經理徐偉業表示，愉景新城第9座高層F室，實用650方呎3房1套間隔、望山景，新買家為區內換樓客，睇樓後以787萬元入市、實呎12,108元；原業主2007年以306.5萬元買入，帳面獲利480.5萬元或1.6倍。

另資料顯示，烏溪沙站銀湖‧天峰第6座複式特色戶，實用1387方呎連平台及天台，4房1套戶，獲外籍客以1975萬元承接、實呎14,239元，料為屋苑特色戶自2012年以來，成交價首次跌穿2000萬元大關；原業主2012年以1614.5萬元一手購入，帳面賺360.5萬元或22%。

銀湖‧天峰特色戶做價跌穿2000萬

利嘉閣助理分區經理呂國雄表示，元朗老牌洋房錦綉花園H段1街雙號屋，實用約1035方呎、另花園約1172方呎，3房間隔，以1150萬元沽出，實呎11,111元；原業主早於1988年約77.5萬元買入，持貨約37年，帳面大幅獲利逾1072萬元或14倍。

九龍方面，代理消息指出，奧運站浪澄灣第1座高層C室，實用567方呎兩房間隔，以882萬元易手、實呎15,556元；原業主2017年973萬元購入，持貨近8年，帳面蝕約91萬元或9%，連使費有可能實蝕約135萬元或14%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

相關字詞﹕浪澄灣 錦綉花園 銀湖‧天峰 愉景新城 荃灣西 二手放大鏡 柏傲灣

上 / 下一篇新聞

新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
寶龍附屬遭申請清盤
寶龍附屬遭申請清盤
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
AI走進校園 融入體適能測試
AI走進校園 融入體適能測試
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
陳大為：AI發展受scaling law限制
陳大為：AI發展受scaling law限制
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向
簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
林少陽：北水保底 港股料未見頂
林少陽：北水保底 港股料未見頂
技術取勝：騰訊處20天線之上
技術取勝：騰訊處20天線之上
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
李順威：2月底沽售情况延續
李順威：2月底沽售情况延續
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
陳永傑：預算案後細價樓看俏
陳永傑：預算案後細價樓看俏
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
布少明：「細碼」單位帶起升浪
布少明：「細碼」單位帶起升浪
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
平衡資產比重迎波動市
平衡資產比重迎波動市