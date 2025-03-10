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南首享地利 設裝置確保鮮風入屋

【明報專訊】位處41名校網內的住宅物業，向來受家庭客歡迎。由恒地（0012）牽頭發展的九龍城南角道8號南首，為今年區內首個全新住宅盤，早前開售錄得理想銷情。南首共設313個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，屋苑另一亮點，是大門正對宋皇臺港鐵站，地利優勢更見突出。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 鍾林枝

樓花期長約9個月、主打中小型單位的南首，單位實用面積介乎178至358方呎，其中開放式標準戶實用200方呎，設40伙，全盤佔比約13%；1房標準戶實用258至263方呎，達178伙，全盤佔比約57%，屬最主打戶型；兩房標準戶實用342方呎至351方呎，設78伙，全盤佔比約25%。另外，南首設有17伙連平台特色戶，實用178至358方呎，佔比約5%。

與港鐵宋皇臺站近在咫尺

由於南首的頂層為屋苑會所，因此特色戶主要為3樓連平台單位，其中該層B7室開放式單位，實用178方呎、平台面積達309方呎，戶外面積較室內大近一倍。

示範單位方面，1房示範單位以22樓B5室為藍本，實用面積263方呎，採開放式廚房設計。單位設計相當重視住戶的收納空間，在玄關位置兩邊均設儲物櫃及部分家電，甚至在天花板亦設入牆吊櫃，以便住戶用盡空間。

單位樓層高度約3.3米，即使在加設吊櫃的位置下，亦不感覺壓迫。睡房採趟門設計，可以更節省空間；浴室設於房內，形成套廁格局，除鏡櫃外，亦設入牆儲物櫃。客飯廳、睡房均開則方正，家具擺位較易設計。

樓層高度3.3米 可加裝吊櫃

兩房示範單位以22樓B2室為藍本，實用342方呎，設有多個入牆櫃及吊櫃，開放式廚房的櫥櫃內置抽屜。客飯廳採長形佈局，並連接露台，室內採光度料理想；至於兩間睡房分別位於客廳兩側，並無走廊位；浴室設兩邊門，可經睡房或客廳出入，以方便住戶日常使用。

值得一提的是，發展商採用「Breathing Facade」建築設計，所有單位均裝設日本品牌Oiles ECO的通風裝置，採用嵌入式設計，可以在關窗的情况下，將露台外的新鮮空氣，經隔塵後帶入室內，毋須用電，並防水防蟲，以便住宅在蚊蟲較多的季節及天氣不佳的日子，亦可引戶外空氣入屋，毋須長期使用空調。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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