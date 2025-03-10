王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺

發展商紛紛加快推盤步伐，財案發表後一周，新盤成交量逼近630宗，反映新盤市場氣氛升溫。發展商近日推出了不少中細價樓，並以貼市價甚至低於市價的策略吸引買家，成功釋放了一批積壓已久的購買力。除了自用買家，部分投資者也趁勢入市，希望捕捉市場回暖的機遇。現時息口持續回落，在低息環境下，供樓成本大幅下降，令細價樓「供平過租」的情况愈來愈普遍，對於有意置業的買家而言，現時無疑是一個難得的入市機會。

以一個400萬元的物業為例，借足九成按揭，假設供款利率是2.5厘，還款年期是30年，每月的供款大約是14,224元，而同類型的單位在市場上的租金有機會高達18,000元水平，在「供平過租」的情况，吸引了不少首置客及租客「轉租為買」，同時亦吸引投資客注視，尤其在一些新發展區的中細價物業，升值潛力被睇高一線。

政府將從價印花稅100元優惠門檻大幅調升至400萬元，新措施減輕了置業成本，令市民置業意欲提升，加上港股表現強勁帶動資產配置需求，無疑為市場注入了一支強心針。除了用家，亦吸引投資者出動，預計未來細價樓交投將進一步上升，相信可為樓市及整體經濟回穩向好，營造更好市場氛圍。

香港置業研究部董事

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[王品弟]