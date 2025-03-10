布少明：「細碼」單位帶起升浪

一手市場大收旺場，反觀二手市場相對淡靜，但是已初見回暖苗頭。綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑過去一周（2月24日至3月2日）合共錄68宗成交，按周輕微減少1宗或約1.4%，亦為16周次高。

事實上，目前樓市正受到多重利好驅動。首先，「100元印花稅」措施有助提振細價樓及居屋市場，尤其近期新盤中細價物業銷情反應理想。二手市場方面，400萬元或以下成交表現不俗，相信沽出該單位的業主將「分流」至租務市場或二手市場再入市，有助啟動換樓鏈，為二手市場帶來「生氣」。與此同時，全國「兩會」公開表態「穩住樓市股市」，市場憧憬將推出更多支持樓市及經濟的措施，為樓股注入信心。再者，近期港股整體成交量節節上升，更攀上逾3年高位，股市暢旺帶動財富效應，為樓市帶來正面的入市氛圍。

總括而言，樓市自2022年起連跌3年，樓價由高位累跌約三成，已調整至合理水平。個人預期，短期內購買力將持續釋放，帶動交投回升，樓市有望迎來新一輪「陽春升浪」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]