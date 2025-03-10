報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年3月10日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
寶龍附屬遭申請清盤
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
AI走進校園 融入體適能測試
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
環球經濟數據
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
陳大為：AI發展受scaling law限制
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
林少陽：北水保底 港股料未見頂
技術取勝：騰訊處20天線之上
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
李順威：2月底沽售情况延續
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
陳永傑：預算案後細價樓看俏
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
布少明：「細碼」單位帶起升浪
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬
平衡資產比重迎波動市
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
【明報專訊】目前是炒科技股的時候，也是企業公布業績的時候，投資股票最終還是應該看業績。
相關字詞﹕
港鐵
財經專欄
曾淵滄
上 / 下一篇新聞
新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
寶龍附屬遭申請清盤
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
AI走進校園 融入體適能測試
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
環球經濟數據
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
陳大為：AI發展受scaling law限制
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
林少陽：北水保底 港股料未見頂
技術取勝：騰訊處20天線之上
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
李順威：2月底沽售情况延續
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
陳永傑：預算案後細價樓看俏
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
布少明：「細碼」單位帶起升浪
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬
平衡資產比重迎波動市
新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
寶龍附屬遭申請清盤
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
AI走進校園 融入體適能測試
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
環球經濟數據
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
陳大為：AI發展受scaling law限制
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
林少陽：北水保底 港股料未見頂
技術取勝：騰訊處20天線之上
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
李順威：2月底沽售情况延續
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
陳永傑：預算案後細價樓看俏
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
布少明：「細碼」單位帶起升浪
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬
平衡資產比重迎波動市
prev
next
相關新聞
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響