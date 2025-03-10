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經濟
魯捷 投資放大鏡

投資策略

魯捷：中國市場展望轉趨樂觀

【明報專訊】我們認為此次兩會會議符合市場預期，並連續第二年宣布相對積極的5% GDP增長目標。與近年的情况相比，全國人大會議的重要性有所下降，因為主要政策方向已在2024年12月的中央經濟工作會議上定調。預料會後不會出現重大政策驚喜，但將進一步落實更寬鬆的財政和貨幣政策方向。我們預計，財政赤字佔GDP比例的增幅約為2個百分點，主要來自發行特別長期國債和增加地方政府專項債券（LGSB）配額。

此外，政府已明確表示將刺激內需，包括延續以舊換新政策以及設備更新補貼，並可能為生育子女提供獎勵。在2月20日的講話中，國務院總理李强提及政府要加強「內部循環」，並暗示支持包括醫療、教育和文化在內的多元化服務行業的措施將陸續出台。

中國科技行業重回投資焦點

刺激內需對於中美貿易談判利益攸關，將使中國在重新平衡貿易時具有更充足的籌碼，也更能承受貿易壁壘的影響。中國對特朗普的貿易限制採取對等措施，包括對關鍵礦產實施出口限制以及將個別外國公司列入黑名單。我們認為，中國的回應將是審慎的，旨在警告美國避免進一步針對中國的行動。儘管關稅和其他限制升級的風險真實存在且不容小覷，我們仍認為特朗普的做法本質上是討價還價，而非意識形態之爭。作為一個着重交易之人，當符合自身利益時，他總會留下談判的空間。此形勢為中國提供通過對話影響結果的機會。

2025年1月，隨着DeepSeek大型語言模型（LLM）面世，市場對中國國際競爭力和持續創新能力的信心大幅提升。DeepSeek的開發成本低於美國同類產品，帶動中國人工智能相關股票重估，並進一步推動整體科技板塊反彈，而此前該板塊已因企業盈利預期上調而開始回暖。儘管受到美國的制裁和限制，中國仍有望取得技術突破。我們仍然堅信中國企業擁有高質量和長期增長前景，尤其是在消費復蘇、技術自主和行業升級等領域。此外，從歷史數據及與新興市場的比較來看，中國市場估值仍然偏低。我們看好中國股票，並保持槓鈴策略，即平衡配置周期價值股和長期結構增長股。

荷寶（Robeco）中國區投資主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[魯捷 投資放大鏡]

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