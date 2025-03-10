明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
簡慧敏 簡言之

投資策略

簡慧敏：從中國政府工作報告看港未來發展路向

【明報專訊】全國人大會議在上周三（3月5日）正式開幕，國務院總理李強發表政府工作報告（下稱報告），從回顧過往工作成果、明確政策導向，到擘畫未來藍圖、部署任務目標，都與經濟民生息息相關，每年出現的「報告熱詞」更是政之所向的「風向標」。

「創新」促發展 科技建未來

繼去年提出「發展新質生產力」的首要任務後，今年「科技」、「創新」繼續成為焦點。

報告中除了提出一系列前瞻性部署及新詞，包括具身智能、6G等，並持續推進「人工智能+」行動外，「落實促進民營經濟發展的政策措施」更向外界釋放了重要信號——國家重視和支持民間資本在科技創新、數字經濟等領域上發揮重大作用。此信號其實由科技巨企小米集團（1810）創始人雷軍、海爾集團主席周雲傑率先亮相首場「代表通道」，就已經初現端倪。行政長官日前在社交媒體上撰文，其中表達了政府對於創科發展的施政方向，但在實踐上仍需加大力度才能迎頭趕上。

近日，香港生成式人工智能研發中心發布本港首個人工智能大模型HKGAI V1，而且「人工智能安全、可信、負責任」論壇在數碼港舉行，而《預算案》也宣布預留10億元成立香港人工智能研發院，香港在人工智能賽道上有了新突破。不過，要全力發展人工智能為關鍵產業，長遠佈局、持續投入是重中之重；同時，「杭州六小龍」的一鳴驚人，讓香港看到了科創企業的潛力，政府應思考如何更好地賦能科研成果轉化和培育我們的下一代，從重視大學教育，擴展至中小學生的培養，藉着創新與實踐幫助下一代掌握面向未來的核心能力。

擴內聯外通 促「國際」合作

報告的港澳篇幅在去年支持港澳「發揮自身優勢和特點」的基礎上，首次提及要「深化國際交往合作」。該如何深化？筆者在此拋磚引玉，姑且列舉數點。

隨着貿易衝突問題不斷升級，全球產業鏈、供應鏈格局便踏入重組階段；美國關稅大棒的落地，更加速此項進程。早於2024/25年度《預算案》，就已提出要將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，但在抓落實上，政府必須多下功夫，進一步發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，鞏固經貿聯繫及區域合作，持續做好「引進來、走出去」的雙向平台角色。

在促進金融互聯互通方面，現時在港作第二上市的公司不可被納入「港股通」。香港作為外資進入內地的重要門戶，何不更積極主動與內地相關部門研究把第二上市股票納入「港股通」的可行方案，進一步拓寬互聯互通機制，助力國家建設金融強國？

民間交流的成效也不容忽視。去年5月，筆者隨立法會考察團前往馬來西亞、印尼和新加坡進行職務訪問，對香港和東盟國家雙向奔赴、互惠共贏的緊密伙伴關係加深了解；筆者擔任副會長的香港對外交流友好協會去年12月舉辦「知識全球化」大學校長高峰論壇2024，圍繞人工智能、大學治理、未來教育等主題開展分享交流，成果豐碩。

當前，恰逢「十四五」規劃收官之年，也是積極參與謀劃「十五五」的關鍵期，期待政府引領各界把握機遇、銳意改革，展現報告全文出現40多次的「改革」決心，做好「三個中心、一個高地」的大文章。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡慧敏 簡言之]

相關字詞﹕簡慧敏 簡言之

上 / 下一篇新聞

新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
大角嘴工廈一籃子物業放售 市值5700萬
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
內地CPI跌0.7% 相隔13月再現通縮 統計局：春節效應影響 券商料3月續跌
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
王冬勝兩會倡擴互聯互通 籲增債券南向通投資者
寶龍附屬遭申請清盤
寶龍附屬遭申請清盤
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
貝萊德Tony Kim：AI發展新階段 尋找明日之星
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
駿利亨德森投資Richard Clode：近日趁跌市增持美科技股
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
奇瑞擁高增長 拓新能源車落後
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
摩通料內地GDP增長降至4.3% 美加關稅勢累出口 AI暫難明顯推動經濟
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
今年刺激經濟 財策為主幣策為副
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
芝商所4月推新平台 聯繫外匯市場與OTC
AI走進校園 融入體適能測試
AI走進校園 融入體適能測試
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
小學校長：AI監測 公平客觀免爭拗
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
金子：受惠股市暢旺 港交所call 13463
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：升勢擴至內需股 吼白酒ETF
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
張兆聰：炒作衰退 避險股留意麥當勞
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
伍禮賢：A股中線看好 吼南方富時A50 ETF
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
涂國彬：美啟貿易戰 增黃金配置
陳大為：AI發展受scaling law限制
陳大為：AI發展受scaling law限制
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
袁國守：仿《阿諾拉》刀仔鋸大樹
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
《幫你格價》：揀賺里數信用卡有竅門
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
沈永年：灣區養老享交通福利 醫療費低
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
陳正犖：歐元超買 料獲利回吐
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
魯捷：中國市場展望轉趨樂觀
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
溫傑：豐盛生活業務穩健 合中長線投資
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
袁國守：兩會將結束 港股或先行整固
林少陽：北水保底 港股料未見頂
林少陽：北水保底 港股料未見頂
技術取勝：騰訊處20天線之上
技術取勝：騰訊處20天線之上
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
李聲揚：預算案3措施擾民 開源非無辦法
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
蔡金強：世事無絕對之美國小型股災
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
艾雲豪：國策結構轉型推動中國併購市場
李順威：2月底沽售情况延續
李順威：2月底沽售情况延續
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
劉思明：港股尋頂 或有力挑戰25000
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
瑞銀亞洲：兩會提出振內需 李寧購26322
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
摩根大通亞洲：發布AI新模型 騰訊購14024
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
周顯：特朗普未棄澳門賭牌夢？
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
王弼：「侵叔」為全球洗牌 美股恐已變天
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
曾淵滄：「東升西降」料進一步升溫
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
湯文亮：「金卡」如意算盤打唔響
陳永傑：預算案後細價樓看俏
陳永傑：預算案後細價樓看俏
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
廖偉強：樓市小陽春如箭在弦
布少明：「細碼」單位帶起升浪
布少明：「細碼」單位帶起升浪
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
王品弟：樓市小陽春 中細價樓當旺
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
南首享地利 設裝置確保鮮風入屋
柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬
柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬
平衡資產比重迎波動市
平衡資產比重迎波動市