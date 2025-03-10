籌升學資金 應揀教育儲蓄保險定股票？

我們有兩名子女，分別5歲和2歲，有計劃為他們儲蓄未來升讀大學的資金。我們夫妻二人之間對於如何儲蓄有一些分歧，先生主張買股票即可，10幾年後一定有足夠的回報給子女讀書，但是我認為保守一點更好，所以有考慮買「教育儲蓄計劃」。請問我們應該如何決策呢？

筆者回覆：

關於子女教育儲蓄，是許多中產家庭共同面對的理財課題。針對夫妻之間在投資策略上的分歧，或者可以嘗試從該財務目標的特點和工具特性，羅列出不同的觀點，雙方再客觀討論。

子女教育儲蓄是常見的財務目標中，比較特別的一個，因為升學是難以延遲的，錯過了升學年齡或機會，是難以在事後彌補的。舉例，為退休儲蓄，如遇進度不理想，或者也可以延遲幾年退休，升學則很難。所以，就子女教育儲蓄而言，除了追求回報之餘，更要兼顧穩定和流動性，確保升學的年份有足夠的資金可用。另一邊廂，也要兼顧通脹和匯率等因素。了解到以上特點後，我們再嘗試討論股票和「教育儲蓄計劃」的特點和安排。

教育儲蓄保險穩健 回報較低

坊間的「教育儲蓄計劃」，通常是指具儲蓄成分的終身人壽保險。這類型的計劃一般被視為較低風險的工具，而且現時有一些計劃具備多貨幣選項，可適時兌換不同的貨幣，為多變的升學環境及早準備。同時，有部分計劃設有「付款人保障」，或可在不幸患上身故等重大風險時，提供額外的財務保障。不過，保險計劃的預期投資回報會比股票低，亦要留意計劃內「非保證回報」佔比，最終是否可達成儲蓄目標，也是有一些變數的。所以，在挑選計劃前，可比較不同保險公司的產品和往績。另外，如果於投保後的計劃有變，希望提前退保或涉及價值上的折讓，故沒有股票組合般靈活，但不失為一個相對穩健的財富增值選項。

股票是潛在回報最高的工具，惟波動程度也是最高的，無論是港股抑或是美股，歷史最大回撤均逾幾十個百分點。所以，如果決定用股票為子女儲蓄升學費用，最好是投資於環球股票ETF或基金，並加入債券基金以分散風險，並且隨着時間推進，定期再調整組合比例。舉例，10年後便是升學的年份，前期（1至5年），股票佔比最重，對於追求回報來說，或無可厚非，然而去到中期（6至8年），股票佔比宜下降，與債券各佔50％，後期（9至10年），股票的比例宜進一步下降，並且應該逐步套現做現金。總的而言，會比較考驗管理投資組合的能力。

宜考慮危疾醫療保 攻守兼備

總的而言，投資並非是非題，其實兩個策略分別投放一些資金也是可以考慮的。不過，無論是以儲蓄保險或股票進行儲蓄，同樣要留意風險管理，因為父母是家庭的收入來源，父母出問題，子女不但升學無望，日常生活也會大受影響，所以除了考慮儲蓄外，也應該充分考慮人壽、危疾和醫療保險的安排，做到攻守兼備。最後，以上是通用的資訊，供參考和討論之用，如有進一步疑問，可在決策前進一步諮詢相關的專業人士。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

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