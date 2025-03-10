逸濤灣3房1415萬沽 23年前買入 升近兩倍

峻峰兩房530萬沽 長情業主賺逾倍

此外，中原地產分行副分區營業經理李嘉儀表示，筲箕灣峻峰花園E座高層6室，實用面積410方呎，兩房間隔，享海景，以530萬元成交，實呎12,927元，買家為用家。原業主1995年以248萬元購入單位，持貨近30年，帳面獲利282萬元或逾1.1倍。

新盤搶客 十大屋苑周末7宗成交

多個新盤搶客下，二手交投有待回升。中原地產及美聯統計，十大屋苑周末分別錄7宗及8宗成交，連續兩周處單位數。十大屋苑中鰂魚涌太古城周末錄3宗成交，已是十大屋苑中最多成交屋苑。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城3宗買賣平均實呎15,298元，其中啟天閣低層F室，實用面積680方呎，3房間隔，以1010萬元沽出，實呎14,853元。中原地產資深分區營業經理李百達稱，太古城南天閣中層H室，實用面積592方呎，兩房間隔，以960萬元易手，實呎16,216元。買家為用家，原業主2001年309萬元買入，持貨約24年帳面獲利651萬元或逾2.1倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手熱賣，料周末一手成交宗數可達200宗，連帶二手睇樓氣氛回暖，惟二手成交量需待一手購買力消化才逐漸回升。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新一份《財政預算案》推出利好樓市的政策，調整從價印花稅，將400萬元或以下物業的稅款統一為100元，降低置業成本，尤其對細價上車盤有利。他又稱，由於發展商加快推盤步伐，周末亦續有新盤加推搶客，故二手屋苑交投靠穩，表現未見突出。

[香港地產]