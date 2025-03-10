上然3日收逾3300票 暫超額逾26倍

價單122伙 400萬元以下共62伙

項目加推41伙中，包括5伙開放式、16伙一房、15伙兩房、5伙三房，實用244至713方呎，定價317.9萬至1016.1萬元，未計及1「家」1優惠，折實267.1萬至853.6萬元，折實呎價10,280至12,319元。整批單位定價計平均實呎13,465元，未計及1「家」1優惠，折實均呎11,311元，較首張價單11,036元稍高2.5％。發展商稱，與首張價單相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。2號價單以定價計可套現近2.2億元， 折實低於400萬元單位涉及21伙。發展商迄今暫公布122伙價單，當中折實低於400萬元單位共涉62伙。

南首加推32伙 周四再賣20伙

另外，恒地（0012）等合作發展的九龍城南首短短9日累售222伙，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，昨日加推4號價單涉32伙，包括19伙開放式、12伙一房戶及1伙兩房戶，實用200至342方呎，定價404.2萬至866.9萬元，折實371.86萬至797.54萬元，折實實呎17,041至23,320元，而今張價單折實均呎20,646元。

發展商同日上載全新銷售安排，周四以先到先得形式發售20伙，實用200至263方呎，定價404.2萬至641.5萬元，折實371.86萬至590.18萬元，折實實呎17,041至22,612元，當中16伙開放式單位折實價低於400萬元，整批20伙折實均呎19,730元。

Belgravia Place系列昨售出10伙

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民亦指出，該部門昨共沽13伙，當中長沙灣Belgravia Place系列售出10伙。

[香港地產]