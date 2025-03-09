馮其十：內地宏觀政策加碼 再拼「5%左右」經濟增長

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經濟
2025年3月9日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
鮑威爾指經濟仍好 美股倒升收市 Tesla連跌7周 市值蒸發7000億美元
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【明報專訊】今年全國兩會的一大焦點終於揭盅——內地經濟增長目標連續第三年鎖定「5%左右」，這個數字略高於部分國際機構的預測。在全球經濟環境不明朗的背景下，要達標並不輕鬆，當中折射出中央三重考量。
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鮑威爾指經濟仍好 美股倒升收市 Tesla連跌7周 市值蒸發7000億美元
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