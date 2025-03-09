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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：蘋果擬推摺疊屏iPhone 分析師料售價逾2000美元

【明報專訊】摺疊屏智能手機已面世約6年，但蘋果一直按兵不動。不過，有「蘋果最佳分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤近日預測，蘋果將會推出摺疊屏iPhone，令市場相信成事機會大增。郭明錤預料，第一代摺疊屏iPhone的售價將會介乎2000至2500美元，取代iPhone Pro Max成為最高階的iPhone型號。

摺疊狀態厚度約9至9.5毫米

第一代摺疊屏iPhone將會採用左右摺疊設計，配備大約7.8吋的內屏和大約5.5吋的外屏；摺疊狀態厚度大約9至9.5毫米，展開狀態厚度約4.5至4.8毫米；而電池也是超薄和高密度的。摺疊屏的軸承將會採用複合材料製造，包括不銹鋼和鈦合金，機殼材料則是鈦合金。此外，後置相機會採用雙鏡頭設計，Touch ID則會以機側按鍵的形式回歸。

明年產量料300萬至500萬部

郭明錤估計，第一代摺疊屏iPhone的設計將會在今年第二季定案，在第三季正式立項，但到2026年第四季才能夠正式量產。

他又預料，第一代摺疊屏iPhone的生產難度非常高，2026年的出貨量為300萬至500萬部。到2027年推出第二代的摺疊屏iPhone，生產工作才會成熟，預料2027年的摺疊屏iPhone總出貨量合共達2000萬部。

明報記者 薛偉傑

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