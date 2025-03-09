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經濟
企業地球村

關稅對美國長遠利弊 投資界分歧

【明報專訊】美國總統特朗普上任後如政綱所言，一舉對加、墨、中三國加徵關稅，達至「美國優先」。不過，外界不少聲音質疑關稅會傷害美國自身，例如推高物價，卻拉低經濟增長約1個百分點，令美聯儲利率政策陷於兩難；多家上市公司亦預告關稅將拖累業績，就連「股神」巴菲特也開腔指關稅屬「戰爭行為」。另有投資界人士相信，關稅將帶製造業回來美國，惠及經濟，認為特朗普有能力成事。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、CNBC、CBS、彭博、路透社

美國一度宣布對加拿大、墨西哥兩國大部分商品徵稅25%，另維持對中國貨品額外上調稅率10個百分點至20%，且引發中國對美國部分原產品明日起加徵10%至15%關稅，包括雞肉、大豆、玉米等食材。達茅夫學院經濟學教授Douglas Irwin指出，今次美國對多國徵關稅，令貿易局勢升溫之急，為美國史上前所未見，「我們很少看到這麼大量進口貨品，被加徵這麼多的關稅。」

巴郡（美：BRK.A；BRK.B）行政總裁巴菲特在CBS訪問中警告，關稅某程度是「戰爭行為」，隨時間會變演變成對貨品徵稅，推高消費品價格。他反問：「然後呢？在經濟學上你永遠要問那個問題。然後呢？」巴菲特於2019年已就特朗普第一場貿易戰有類似評論，強調自由貿易令更多人繁榮發展，「如果我們真的爆發貿易戰，這對全世界都不利……世上一切事物都是相交的。」

上一輪貿戰 中國進口美國農產品大減

貿易戰挑起對家以關稅報復，或削美國自身出口。回顧特朗普上一輪貿易戰，中國就美國大豆、玉米等食材徵稅報復，改從他國進口或由本地生產。據中國海關數據，2016年美國大豆佔中國進口大豆份額40%，到2024年大跌至21%，同期巴西比例則由46%上升至71%。美國本來近數十年來是中國最大玉米供應國，直到2022年中國政府批准向巴西入貨，加上本地擴大生產，2023年美國進口到中國的玉米價值由26億美元，急挫至去年的5.61億美元。

耶魯預算實驗室經濟師預計，若今次關稅持續，且加、墨、中三國以同等關稅報復，明年整體消費者價格將被推高1.2個百分點，並將美國GDP增長拉低0.6個百分點，長遠計美國經濟體將持續收縮0.3%至0.4%，相當於每年收縮800億至1100億美元。經濟師稱，今次美國上調關稅，相當於平均有效關稅率上調7個百分點，為1943年以來最高。

分析：每家庭平均年失1600至2000美元

耶魯預算實驗室估計，今輪貿易戰以美國電子產品、皮革類別受害最深，料兩者均會漲價約一成，主要由進口價格帶動，其次電子設備、服飾價格料漲7.5%至7.9%。另食品價格整體料漲1.7%，其中新鮮食材升2.9%，米升4.4%。據其經濟師預料，今次美國上調關稅，相當於每家庭平均每年損失1600至2000美元，若消費者找到替代品，平均損失仍達1100至1400美元，而由於較貧窮人士大部分收入用於日常用品，料他們將首當其衝。

不少行業已表明憂慮業績將受關稅打擊。美國百貨集團Target（美：TGT）預料，由於消費者不穩定性及關稅上調，公司本季盈利受壓，全年營業額持平。消費電子零售商Best Buy（美：BBY）行政總裁Corie Barry警告，供應商會將若干關稅成本轉嫁予零售商，很大機會令美國消費者面對加價。奇波雷墨西哥燒烤（美：CMG）預料，美國對墨西哥進口貨如牛油果等加徵關稅，將收窄今年公司盈利率，但因不知道關稅會維持多久，故公司希望由自己承擔成本漲幅，而非上調零售價。

供應鏈橫跨三地的汽車業，恐將受關稅拖累更深。福特汽車（美：F）行政總裁Jim Farley於上月業績電話會議上提到，若美國對加、墨兩國長期徵收25%關稅，將對汽車業影響重大，全行數以十億美元計的利潤將被摧毀。耶魯預算實驗室估計，機動車輛及零件價格將被關稅推高6.1%。供應管理協會2月報告也指出，關稅引發變數，令顧客暫停落新訂單。白宮上周公布針對加、墨兩國的汽車零件關稅延後一個月實施。

關稅陰影已蒙在個別公司股價上。今年以來Target及奇波雷墨西哥燒烤各挫約17%及14%，Best Buy跌約8%，Abercrombie & Fitch（美：ANF）及Deckers Outdoor（美：DECK）各瀉逾四成及三成。通用汽車（美：GM）挫約8%，福特汽車微跌不足1%。

關稅引發的悲觀情緒，亦瀰漫於消費者間。2月份美國密芝根大學消費者情緒指數於由1月71.7急挫至64.7，低於市場預期的67.8之餘，兼見15個月低位。按年齡、收入、資產組別劃分，受訪者大致表示消費信心偏弱，民主黨人及政治獨立人士的消費情緒尤其轉差，共和黨人則持平。消費者調查總監Joanne Hsu分析，數據反映坊間對特朗普政府經濟政策效果仍意見分歧。

投行：今年美GDP增長被拉低1個百分點

要於通脹及刺激經濟之間抉擇的美聯儲，亦因關稅而多了考慮。據1月議息紀錄，美聯儲憂慮今年核心通脹降溫速度不及去年，貿易政策變化亦可能較預期對通脹構成更多上行壓力，故通脹基本預測的風險偏向上行。《華爾街日報》認為，增長放緩、價格急漲並現，或令美聯儲陷於兩難，日後當局要對應經濟疲弱時，減息範圍有限。

獨立投行Evercore ISI預料，今年美國GDP增長將被關稅拉低1個百分點，關稅餘波更可能進一步拖累增長。Touchstone Investments全球市場策略師Crit Thomas預期，關稅將傷害外國多於美國，故在特朗普勝出大選翌日，公司減持國際股票。他分析，關稅屬特朗普政綱重心，很難看到特朗普會就此退讓，若如政綱般實行起來，料將令市場大幅波動。

特朗普前助理：關稅最終令美經濟受惠

不過亦有市場人士對特朗普政策樂觀。SMBC日興證券首席經濟師兼特朗普前特別助理Joe LaVorgna認為，即使關稅引領製造業遷回美國時帶來短期陣痛，最終美國經濟仍會受惠，配合企業減稅和監管鬆綁，效果更佳，「值得做的事通常都是困難的」。投資公司Waddell & Associates總裁David Waddell表示，他公司於今年初已增持與工業及物料有關的資產，押注在關稅會引領企業到美國設廠。他認為，現屆政府基本上正為美國制定工業政策，特朗普亦有槓桿及工具去成事。

民調公司Ipsos公共事務主管Clifford Young指出，特朗普仍處於蜜月期，美國人會給他斡旋餘地，但新任總統的「疑點利益」通常只維持約6個月，一旦經濟有重大差池，就會縮至更短。英國廣播電台（BBC）評論，特朗普加徵關稅，好比在賭美國民眾最終會認可其決策。若然他是對的，回報可以是這個議題上的一代重整；如果他是錯的，則會削弱他的總統第二任期。

[企業地球村]

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