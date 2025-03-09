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經濟

金朝陽獲大股東提私有化 較停牌前溢價逾五成

【明報專訊】老牌地產發展商金朝陽集團（0878）加入私有化行列，上周五公布建議由創辦人兼執行董事傅金珠家族信託作為要約人，以協議安排方式私有化及撤銷集團上市地位，要約人就每股付註銷價7.5元，若計劃生效，該集團每股派付特別股息1元，即接納私有化股東將收取每股現金總價8.5元。以2月14日停牌收市價每股5.5元計，每股現金總價溢價約54.5%，比去年6月30日每股資產淨值60.76元折讓86.01%。

集團指出，要約人一致行動人士目前擁有約74.97%股權，建議私有化最高現金代價總額將約6億元，有關現金總價包括註銷價及特別股息將不會上調。集團指建議私有化為計劃股東提供以溢價變現全部股份。集團自1997年上市，若落實私有化，將結束近28年上市地位。。

集團指出，建議私有化因物業租賃收入承受重大壓力，在2021至2023年物業租賃收入佔總收入70%以上，但從2020年至2023年，租賃收入下降超過26%。租賃業務在未來幾年可能面臨更大壓力，將對現金流產生負面影響。

房地產市場惡化 資產變現難

集團又稱，惡化的房地產市場使資產變現困難，降低盈利機會，且難以通過物業重建和銷售實現潛在資產價值。集團指出，現金流可能難以維持過往強勁水平，在未來幾年內可能難以維持相同現金股息分配率，對股東回報產生負面影響。集團申請股份明天復牌。

相關字詞﹕物業 私有化 金朝陽

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