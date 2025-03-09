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經濟

Ferragamo虧損超預期 拖跌歐奢侈品股

【明報專訊】受到意大利品牌Ferragamo去年虧損6800萬歐元（約5.72億港元）超出市場預期影響，奢侈品股周五普遍下跌，Ferragamo股價曾跌最多19%，收市跌幅雖收窄至16%，但仍為歷史最大跌幅。Burberry則跌6.77%，其他奢侈品牌股價也跌逾2%，並拖累歐洲股市走低。

Ferragamo去年收入跌10.5%，至10.35億歐元，毛利倒退11.8%，至7.4億歐元。以固定匯率計算，亞太地區市場銷售淨額於去年第四季及去年全年分別跌24.8%及18.9%，為跌幅最大地區；歐洲及北美市場銷售淨額去年分別跌7.8%及2.6%。集團指行業面對困境，主要是亞洲市場放緩，特別是內地市場環境困難，並展望奢侈品消費者需求的不確定性，對短期預期保持謹慎。

普拉達生產線未擬轉美國

另外，普拉達（1913）行政總裁Patrizio Bertelli表示，有關美國徵收關稅問題，集團無意將生產線轉移到美國，並指本身營運有足夠產能以轉移生產，將關稅影響減至最低，但他指仍然會增加在美國的投資。

歐洲三大股市齊跌，德國DAX指數收報23,008點，跌1.75%；法國CAC40指數收報8120點，跌0.94%；英國富時100指數收報8679點，跌0.03%。

相關字詞﹕普拉達 奢侈品

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