Ferragamo虧損超預期 拖跌歐奢侈品股

Ferragamo去年收入跌10.5%，至10.35億歐元，毛利倒退11.8%，至7.4億歐元。以固定匯率計算，亞太地區市場銷售淨額於去年第四季及去年全年分別跌24.8%及18.9%，為跌幅最大地區；歐洲及北美市場銷售淨額去年分別跌7.8%及2.6%。集團指行業面對困境，主要是亞洲市場放緩，特別是內地市場環境困難，並展望奢侈品消費者需求的不確定性，對短期預期保持謹慎。

普拉達生產線未擬轉美國

另外，普拉達（1913）行政總裁Patrizio Bertelli表示，有關美國徵收關稅問題，集團無意將生產線轉移到美國，並指本身營運有足夠產能以轉移生產，將關稅影響減至最低，但他指仍然會增加在美國的投資。

歐洲三大股市齊跌，德國DAX指數收報23,008點，跌1.75%；法國CAC40指數收報8120點，跌0.94%；英國富時100指數收報8679點，跌0.03%。