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經濟

鮑威爾指經濟仍好 美股倒升收市 Tesla連跌7周 市值蒸發7000億美元

【明報專訊】美國非農數據遜預期，市場憂經濟轉弱，但美國聯儲局主席鮑威爾指經濟仍然良好，不急於減息，紓緩市場情緒，美股三大指數趁消息低位回升，道指收報42,801點，上升0.52%，納指收報18,196點，升0.7%，標指收報5770點，升0.55%，納斯達克中國金龍指數升0.47%，至8049點。全周計，道指累跌2.37%，標指累跌3.1%，創去年9月以來最大單周跌幅，暫抽回200天線之上，納指累跌3.45%，續壓於200天線之下。

明報記者

重磅科技股個別發展，蘋果（美：AAPL）升1.59%，Alphabet（美：GOOGL）升0.88%。微軟（美：MSFT）逆市跌0.9%，亞瑪遜（美：AMZN）跌0.72%，Meta（美：META）跌0.36%。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）股價周五曾跌1.9%，拖累市值低至2.65萬億美元，與1月初高位比較，兩個月間蒸發1萬億美元。其收市價雖回升1.9%，帶動市值升至約2.75萬億美元，仍被蘋果的約3.59萬億美元市值進一步拋離，今年以來股價累跌約16%，因市場憂慮關稅及人工智能設備支出放緩等。

Nvidia市值遭蘋果拋離

白宮紅人馬斯克所持特斯拉（Tesla）（美：TSLA）逆市跌0.3%至262.67美元，一周累跌約10.3%，且連跌7周，美國總統大選以來股價上升帶來的7000億美元市值已經全數回吐，市值降至約8449億美元。50 Park Investment創辦人Adam Sarhan指出，押注馬斯克參政有利股價的策略未奏效。摩根大通預計標指短期在5200至6000點上落，因市場續波動、政策不確定性及投資者配置風險，維持標指今年底目標為6500點。

ADR港股比例指數收報24,247點，跌0.5%，現貨月夜期收報24,144點，跌1.07%，比現貨低水87點。在美國上市預託股方面，阿里巴巴（9988）折合港元收報136.59元，較港收市跌2.44%；騰訊（0700）折合港元收報530.12元，較港收市跌0.63%；美團（3690）折合港元收報181.56元，跌1%。

港府研擴展大灣區跨境理財通

另外，為深化內地與香港金融市場的互聯互通，財經事務及庫務局透過社交媒體表示，正研究擴展大灣區跨境理財通，推進人民幣交易櫃台納入港股通的技術準備工作。

相關字詞﹕蘋果 美股

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