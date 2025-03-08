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2025年3月8日星期六
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內地出口升2.3%進口轉跌遠遜預期 分析料企業趕美新關稅前出貨近尾聲
港股跌138點 科指國指4新貴齊挫
瑞銀料今年A股每股盈利增6%
百度一周兩抽水 發可交換債籌156億
券商唱好京東 料舊換新續推動增長
王國龍相隔年半再沽領展 套3646萬 股價近4個月高位 較前年供股價仍低兩成
百大內房銷售增8% 分析：小陽春初現
遠展伙周大福企業 與星億資產置換
智安投：港區平台資金流入續不俗
富智康去年虧損收窄至2033萬美元
奈雪的茶盈警 料經調整虧損最多9.7億
美建比特幣儲備 不入市買貨 用沒收資產建立 累價格曾跌至8.4萬美元
美新職15萬低預期 失業率微升至4.1%
納斯達克料明年下半年推24小時交易
女強人陳翊庭為性別平等敲鐘 迎婦女節
私募對冲基金連環進駐The Henderson 消息指呎租約120元水平 外電稱出租率80%
羅守弘西環申建44間房酒店 涉1.6萬呎
孫大倫1.45億沽嘉碧苑洋房 12年賺兩成
弦岸轉售為租 一房租1.78萬呎租65元
CCL按周升0.3% 首季料守減息前低位
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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