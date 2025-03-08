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經濟
國際金融

美新職15萬低預期 失業率微升至4.1%

【明報專訊】美國聯邦政府開始裁減人手之際，美國非農就業職位增長遜於預期。2月非農就業職位增長15.1萬個，較1月向下修訂至12.5萬個的升幅有所反彈，這部分由於此前山火及惡劣嚴冬天氣的影響消退，不過2月的就業職位增幅，仍低於分析師預期的16萬個。美國2月失業率微升至4.1%，分析師原預期維持在4%不變，反映經濟不確定性，令就業市場逐漸降溫。美股三大指數周四顯著下挫後，昨午夜前再次下滑。

市場料6月減息概率近九成

分析認為，最近由馬斯克率領的美國政府效率部（DOGE）推動的大規模政府裁員，暫未對非農數據產生太大影響，因為相關數據主要反映僱主在每月12號當周的聘用狀况，而白宮於2月13日左右開始裁員。非農數據顯示，聯邦政府就業職位在2月減少1萬個，不過州和地方政府就業職位增加了2.1萬個，令政府整體就業職位在2月增加1.1萬個。

由於聯邦政府大量裁員在2月較晚時候發生，預料削減聯邦支出及提升關稅的影響，將在未來幾個月為就業市場帶來壓力。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚的數據顯示，交易員押注6月減息的概率接近九成，全年減息3次或以上的概率接近七成。

財長：現更關注債息 衡量通脹壓力

美國財長貝森特昨承認，美國經濟出現一些疲軟的迹象，但強調這是由於經濟由公共支出推動，轉向以私人投資推動時所發生自然的調整。他表示，沒有「特朗普認沽期權」（put，指當美股暴跌，政府將採取行動支撐資產價格），但特朗普的政策應有助股市上升。

特朗普在首個任期密切關注股市，並以此作為判斷經濟表現的晴雨表。貝森特近日表示，政府現在更關注美國國債孳息率，以此衡量通脹壓力是否緩解。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕就業市場 失業率 非農就業職位

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