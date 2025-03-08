美建比特幣儲備 不入市買貨 用沒收資產建立 累價格曾跌至8.4萬美元

本周早前獲特朗普點名，可獲納入「數碼資產庫存」的加密貨幣——以太幣（ETH）、瑞波幣（XRP）、Solana（SOL）及艾達幣（ADA）昨價格下滑。以太幣和瑞波幣昨最多跌8%，而Solana和艾達幣最多跌超過一成。市場關注白宮於香港時間周六凌晨舉行首屆加密貨幣峰會，會否透露更多推動加密行業發展的計劃。特朗普屆時將發表演說，而20多名加密貨幣企業高層將會赴會。

「白宮AI及加密貨幣沙皇」薩克斯（David Sacks）在社交平台X發帖稱，「比特幣戰略儲備」來自美國聯邦政府從刑事或民事案件所沒收的資產，意味「不會花納稅人一分錢」。 他強調，美國政府不會出售任何納入戰略儲備的比特幣，它們將被保留，作為價值儲存的手段。他說，由於比特幣又被稱為「數碼黃金」，這戰略儲備亦相當於一個「數碼金庫」。

「加密幣沙皇」：不花納稅人一分錢

據他估計，美國政府目前持有約20萬枚比特幣，但從未完整審計。以比特幣在周五晚約8.9萬美元的價格計算，美國政府持有的比特幣資產約值178億美元。特朗普的行政命令已指示對聯邦政府持有的數碼資產全面核算。薩克斯批評以往的政府過早出售19.5萬枚透過法律程序沒收的比特幣。若持有至今，這筆資產價值超過170億美元。他表示，特朗普政府正訂定策略，把數碼資產的價值最大化。 美國財政部長和商務部長將訂定「預算中立」（budget-neutral）策略，若要購買更多比特幣，前提是不會為美國納稅人帶來額外成本。

此外，針對非比特幣庫存的規定更為嚴格。除了被政府沒收的數碼資產以外，當局並不會為比特幣以外的庫存購入更多資產。根據彭博社的數據，美國政府所持有的7種比特幣以外的加密貨幣，目前約值4億美元。儘管政府不能出售任何比特幣儲備，但其他數碼資產庫存可透過「負責任的管理策略」出售。加密貨幣託管公司BitGo亞太區場外交易總監Stefan von Haenisch指出，缺乏新的買盤，可能對加密貨幣市場造成壓力。他說，投資者此前期待美國政府買入比特幣，因而紛紛進場，隨着最新形勢發展，這些倉位被平倉。

倘買數碼資產 或需國會立法

市場人士指出，美國政府若要購買數碼資產，可能需要美國國會立法，而國會不大可能批准。標普全球評級（S&P Global Ratings）數碼資產董事總經理Andrew O 'Neill稱，今次行政命令的意義，在於美國政府首次正式承認比特幣作為儲備資產，但其象徵意義大於實際影響。

（綜合報道）

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